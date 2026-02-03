إعلان

رئيس مجلس النواب يشدد على الأعضاء عدم الحديث في الهواتف أثناء الجلسة

كتب : نشأت حمدي

12:36 م 03/02/2026

المستشار هشام بدوي

القى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، كلمة وجه فيها الأعضاء عدم التحدث فى الهواتف المحمولة أثناء الجلسة.

وجاء نصها كالتالي:

وقال بدوي: إن وجودنا في هذا المقام الرفيع يفرض علينا جميعا الوقار وما يستلزمه ذلك من إطار واجب وممارسة برلمانية فاعلة، تحتم علينا الانتباه الكامل، لما يجرى في هذا المجلس من مناقشات ،وما يتخذ من قرارات، وما يطرح من موضوعات للبحث.

وتابع: ولما كانت اللائحة الداخلية للمجلس نصت أن الرئيس المجلس ضبط جلساته وإدارتها.

وأضاف: كما ألزمت الأعضاء - كافة - عدم الإخلال بالنظام والوقار الواجب للجلسات.

وأكد بدوي: لما كان ذلك.. وكان استخدام الهاتف المحمول للحديث أثناء الجلسات.. من الأمور التي قد تؤثر على حسن سيرها.. وتشوش على المناقشات وموضوعات البحث.. بل من شأنها أن تؤثر على هيبة المجلس.

وأكمل: لذا يرجى من الأعضاء الموقرين، عدم الحديث في الهواتف المحمولة أثناء الجلسات وداخل القاعة.

هشام بدوي مجلس النواب

