أتلتيكو مدريد يقسو على كلوب بروج برباعية ويصبح أول المتأهلين لدور الـ16 بدوري الأبطال

كتب - محمد عبد السلام:

10:25 م 24/02/2026
حقق أتلتيكو مدريد فوزا كبيرا على نظيره كلوب بروج بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.

وتألق المهاجم ألكسندر سورلوث لاعب أتلتيكو مدريد بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 23 و76 و87، فيما أضاف زميله جوني كاردوسو الهدف الثاني عند الدقيقة 48.

فيما سجل جويل أوردونيز هدف كلوب بروج الوحيد في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

وبهذا الفوز، أصبح أتلتيكو مدريد أول المتأهلين إلى دور الـ16 من ملحق دوري أبطال أوروبا.

