لاعب أوتوهو لمصراوي: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

كتب : هند عواد

09:36 م 24/02/2026
تحدث الكونغولي تشارلز أتيبو، لاعب أوتوهو من جمهورية الكونغو برازفيل، منافس الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية، عن الدوري المصري.

ويواجه الزمالك نظيره أوتوهو، في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال تشارلز أتيبو، في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا أعرف كثيرا عن الدوري المصري، كما أنني لم أسمع من قبل عن الزمالك".

واختتم: "لكنني أعرف الأهلي، هو أفضل فريق في مصر".

تشارلز أتيبو جمهورية الكونغو برازفيل الزمالك الكونفدرالية الإفريقية الدوري المصري

لاعب أوتوهو لمصراوي: "الأهلي أفضل فريق في مصر"
