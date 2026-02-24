لاعب أوتوهو لمصراوي: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

لاعب أوتوهو الكونغولي لمصراوي: "قادرون على تخطي الزمالك"

تحدث الكونغولي تشارلز أتيبو، لاعب أوتوهو من جمهورية الكونغو برازفيل، منافس الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية، عن الدوري المصري.

ويواجه الزمالك نظيره أوتوهو، في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال تشارلز أتيبو، في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا أعرف كثيرا عن الدوري المصري، كما أنني لم أسمع من قبل عن الزمالك".

واختتم: "لكنني أعرف الأهلي، هو أفضل فريق في مصر".