لاعب أوتوهو الكونغولي لمصراوي: "قادرون على تخطي الزمالك"

كتب : هند عواد

09:31 م 24/02/2026
تحدث الكونغولي تشارلز أتيبو، لاعب أوتوهو من جمهورية الكونغو برازفيل، عن مواجهة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية.

ويضرب الزمالك موعدا مع أوتوهو، في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة الذهاب أيام 13 و14 و15 مارس المقبل، فيما تقام مباراة العودة أيام 20 و21 و22 من الشهر نفسه.

وقال تشارلز أتيبو، في تصريحات خاصة لمصراوي: "المباراة أمام الزمالك مهمة حدا، وقادرون على تخطيه والتأهل إلى الدور المقبل".

وأضاف: "لم أسمع عن الزمالك من قبل، ولا أعرف أي لاعب من صفوفه".

واختتم تشارلز أتيبو: "لا أعرف لاعبي الزمالك حقا، ولا يمكنني أن أعرف من هو أفضل لاعب في الفريق".

تشارلز أتيبو جمهورية الكونغو برازفيل الكونفدرالية الإفريقية

