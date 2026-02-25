إعلان

نقل رئيس وزراء النرويج الأسبق للمستشفى إثر ضغوط فضيحة إبستين

كتب : مصراوي

12:43 ص 25/02/2026

جيفري إبستين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

ذكرت وكالة الأنباء النرويجية، أنه تم نقل رئيس وزراء النرويج الأسبق ثوربيورن ياجلاند، مساء الثلاثاء، إلى المستشفى بسبب الضغوط الناجمة عن فضيحة إبستين.

ويعد ياجلاند أحد أبرز الشخصيات التي ورد اسمها في ملفات جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية، والتي تم الكشف عنها.

وتحقق السلطات النرويجية في مزاعم تتعلق بفساد خطير.

ويقال إن السياسي الرفيع السابق أقام في شقق إبستين في باريس ونيويورك وقضى عطلة في ضيعته في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية خلال فترة توليه منصب الأمين العام لمجلس أوروبا، وهي منظمة معنية بحقوق الإنسان.

وكان إبستين، وهو مليونير أمريكي توفي في السجن عام 2019، قد أدار شبكة انتهاكات لسنوات ضمت عددا لا يزال غير معروف من الضحايا، كان بعضهم من القاصرين.

وصرح محامي ياجلاند بأن موكله يتعاون مع سلطات التحقيق، لكنه لا يعتقد أن هناك أسساً للملاحقة الجنائية.

وقد نفذ مسؤولون من سلطة الجرائم الاقتصادية في النرويج عمليات تفتيش لمساكن ياجلاند.

وبعد توليه رئاسة الوزراء من عام 1996 إلى 1997، ترأس ياجلاند مجلس أوروبا من عام 2009 إلى 2019، كما كان رئيسا للجنة نوبل النرويجية لسنوات عديدة.

وبناء على طلب النرويج، رفع مجلس أوروبا مؤخراً الحصانة عن ياجلاند فيما يخص السنوات العشر التي قضاها على رأس المنظمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فضيحة إبستين جيفري إبستين ملفات جيفري إبستين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شوبير يعلن وفاة نجم منتخب مصر والترسانة السابق
رياضة محلية

شوبير يعلن وفاة نجم منتخب مصر والترسانة السابق
‎ماذا يحدث لأمعائك عند تناول الأطعمة الحارة على الإفطار؟
رمضان ستايل

‎ماذا يحدث لأمعائك عند تناول الأطعمة الحارة على الإفطار؟
" عمرو عامل عظمة"..أحمد سعد يكشف كواليس غناء رباعية احتفالا بنجاح "إفراج"
دراما و تليفزيون

" عمرو عامل عظمة"..أحمد سعد يكشف كواليس غناء رباعية احتفالا بنجاح "إفراج"
مصدر مسئول ينفى استعداد مصر لمنح إثيوبيا نفاذا على البحر الأحمر
شئون عربية و دولية

مصدر مسئول ينفى استعداد مصر لمنح إثيوبيا نفاذا على البحر الأحمر

بعد التخطيط لها في "رأس الأفعى".. ما هي عمليات الذئاب المنفردة؟
دراما و تليفزيون

بعد التخطيط لها في "رأس الأفعى".. ما هي عمليات الذئاب المنفردة؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"تنظيم الاتصالات": إتاحة خطوط مخصصة لمنع الأطفال من تصفح المواقع الإباحية
كواليس "اللقطات الطبيعية".. من هم أبطال الكاميرا الخفية؟
بعد أمر ترامب برفع السرية عنه.. اختفاء "الصندوق الأسود" للكائنات الفضائية