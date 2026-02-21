لحظة بلحظة.. مانشستر سيتي ضد نيوكاسل 1 - 0
كتب : نهي خورشيد
يقدم موقع "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة لمباراة مانشستر سيتي، ونيوكاسل يونايتد، والتي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي لموسم 2025/2026.
يشهد التشكيل تواجد النجم المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي بخط الهجوم رفقة كل من هالاند وسيمينيو.
تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد
في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
في خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، مارك جويهي، ريان آيت نوري
في خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، نيكو أوريلي
في خط الهجوم: أنطوان سيمينيو، عمر مرموش، إرلينج هالاند
متابعة مجريات مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل
الدقيقة 1: انطلاق المباراة
الدقيقة 4: ضغط من لاعبي مانشستر سيتي لتسجيل الهدف الأول.
الدقيقة 6: خطأ لصالح نيوكاسل في منتصف الملعب.
الدقيقة 9: هالاند يتحصل علي خطأ لصالح مانشستر سيتي بعد محاولة الانفراد بالمرمي.
الدقيقة 11: ضغط متواصل من مانشستر سيتي علي حدود منطقة الجزاء بعد محاولة اختراق الدفاع من سيمينو.
الدقيقة 14: أوريلي يسجل الهدف الأولي لصالح مانشستر سيتي بعد تسديدة صاروخية