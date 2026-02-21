بنزيما ضد فريقه السابق.. تشكيل الهلال والاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي

يقدم موقع "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة لمباراة مانشستر سيتي، ونيوكاسل يونايتد، والتي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي لموسم 2025/2026.

يشهد التشكيل تواجد النجم المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي بخط الهجوم رفقة كل من هالاند وسيمينيو.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

في خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، مارك جويهي، ريان آيت نوري

في خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، نيكو أوريلي

في خط الهجوم: أنطوان سيمينيو، عمر مرموش، إرلينج هالاند

متابعة مجريات مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 4: ضغط من لاعبي مانشستر سيتي لتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 6: خطأ لصالح نيوكاسل في منتصف الملعب.

الدقيقة 9: هالاند يتحصل علي خطأ لصالح مانشستر سيتي بعد محاولة الانفراد بالمرمي.

الدقيقة 11: ضغط متواصل من مانشستر سيتي علي حدود منطقة الجزاء بعد محاولة اختراق الدفاع من سيمينو.

الدقيقة 14: أوريلي يسجل الهدف الأولي لصالح مانشستر سيتي بعد تسديدة صاروخية