كأس مصر

المصرية للاتصالات

0 0
21:30

إنبي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

1 0
22:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

أوساسونا

2 1
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

0 1
22:00

اسبانيول

لحظة بلحظة.. مانشستر سيتي ضد نيوكاسل 1 - 0

كتب : نهي خورشيد

09:21 م 21/02/2026 تعديل في 10:15 م
يقدم موقع "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة لمباراة مانشستر سيتي، ونيوكاسل يونايتد، والتي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي لموسم 2025/2026.

يشهد التشكيل تواجد النجم المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي بخط الهجوم رفقة كل من هالاند وسيمينيو.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

في خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، مارك جويهي، ريان آيت نوري

في خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، نيكو أوريلي

في خط الهجوم: أنطوان سيمينيو، عمر مرموش، إرلينج هالاند

متابعة مجريات مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 4: ضغط من لاعبي مانشستر سيتي لتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 6: خطأ لصالح نيوكاسل في منتصف الملعب.

الدقيقة 9: هالاند يتحصل علي خطأ لصالح مانشستر سيتي بعد محاولة الانفراد بالمرمي.

الدقيقة 11: ضغط متواصل من مانشستر سيتي علي حدود منطقة الجزاء بعد محاولة اختراق الدفاع من سيمينو.

الدقيقة 14: أوريلي يسجل الهدف الأولي لصالح مانشستر سيتي بعد تسديدة صاروخية

