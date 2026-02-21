ملخص مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

بنزيما ضد فريقه السابق.. تشكيل الهلال والاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي

حقق فريق مانشستر سيتي، فوزًا هامًا على نظيره نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي لموسم 2025/2026.

وانتهي اللقاء بفوز السيتي بنتيجة 2-1، ليحصد رفاق مرموش ثلاث نقاط هامة في مشواره نحو الزحف لقمة الدوري ومطاردة آرسنال، حيث وصل للنقطة 56 خلف آرسنال المتصدر بـ58.

مجريات مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 4: ضغط من لاعبي مانشستر سيتي لتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 6: خطأ لصالح نيوكاسل في منتصف الملعب.

الدقيقة 9: هالاند يتحصل علي خطأ لصالح مانشستر سيتي بعد محاولة الانفراد بالمرمي.

الدقيقة 11: ضغط متواصل من مانشستر سيتي علي حدود منطقة الجزاء بعد محاولة اختراق الدفاع من سيمينو.

الدقيقة 14: أوريلي يسجل الهدف الأولي لصالح مانشستر سيتي بعد تسديدة صاروخية.

هدف مانشستر سيتي الأول أمام نيوكاسل

الدقيقة 23: هال يسجل هدف التعادل لصالح نيوكاسل بعد تسديدة قوية من علي حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 26: ضغط من مانشستر سيتي لمحاولة تسجيل هدف ثانٍ.

الدقيقة 28: أوريلي يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد عرضية رائعة من هالاند استقبلها برأسية سكنت شباك نيوكاسل.

الدقيقة 30: هجمة منظمة من لاعبي نيوكاسل لإدراك التعادل ولكن دفاعات السيتي تتصدي وتنتهي الكرة في أحضان دوناروما.

الدقيقة 38: هجمة خطيرة لصالح نيوكاسل وفرصة هدف ثاني انتهت في يد دوناروما.

الدقيقة 41: خطأ لصالح نيوكاسل بعد احباط هجمة مرتدة.

الدقيقة 42: هدف ملغي لصالح نيوكاسل بداعي التسلل.

الدقيقة 45: تسديدة قوية من هالاند تمر بجوار القائم.

الدقيقة 45: الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 45+3: مرموش يسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر.

الدقيقة 45+5: نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بنتيجة 2-1

الدقيقة 46: انطلاق مجريات الشوط الثاني

الدقيقة 57: جوارديولا يجري تبديلا بخروج عمر مرموش.

الدقيقة 72: فرصة خطيرة من هالاند ولكن دفاعات نيوكاسل تتصدي للتصويبة.

الدقيقة 80: مانشستر سيتي يتراجع للدفاع وضغط متواصل من لاعبي نيوكاسل.

الدقيقة 85: توقف المباراة بعد سقوط سيمينو.

الدقيقة 90: الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 90+4: الحكمي يطلق صافرة نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 2-1.