رسميا.. كاف يحدد موعد مباراتي بيراميدز والجيش الملكي بدوري الأبطال

كتب - محمد عبد السلام:

07:49 م 21/02/2026
    بيراميدز وسيراميكا (6)
    بيراميدز وسيراميكا (5)
    بيراميدز وسيراميكا

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن المواعيد الرسمية لمواجهتي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الجيش الملكي المغربي.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره الجيش الملكي ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة الموافق 13 مارس المقبل، وتقام المباراة الأولمبي بالعاصمة المغربية الرباط في تمام الساعة التاسعة مساء.

بينما يحل نادي الجيش الملكي ضيفا على نظيره بيراميدز في مباراة إياب ربع النهائي، يوم السبت الموافق 21 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي.

جدير بالذكر أن تأهل فريق بيراميدز إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي بيراميدز دوري أبطال أفريقيا

