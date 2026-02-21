"شكله صايم معانا".. بيزيرا يوجه رسالة وقت الإفطار والجمهور يعلق

أثار النجم البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جدل محبي ومشجعي الجماهير المصرية، بعد قيامه بتناول الإفطار على آذان المغرب.

وظهر بيزيرا في مقطع فيديو وهو يشرب الماء وقت آذان المغرب رفقة صديقه، موجهاً رسالة إلى الجماهير :"رمضان كريم"، وعلق أحد المشجعين: "شكله صايم معانا"، وعلق آخر برمز قلب أحمر.

وفي سياق آخر، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً ثميناً على حساب فريق حرس الحدود، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الفارس الأبيض نظيره زد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 فبراير الجاري، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.