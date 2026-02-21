مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

المصرية للاتصالات

0 0
21:30

إنبي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

1 0
22:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

أوساسونا

2 1
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

0 1
22:00

اسبانيول

جميع المباريات

إعلان

"شكله صايم معانا".. بيزيرا يوجه رسالة وقت الإفطار والجمهور يعلق

كتب : نهي خورشيد

09:52 م 21/02/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 12 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    خوان بيزيرا من مران الزمالك
  • عرض 12 صورة
    خوان بيزيرا (3)
  • عرض 12 صورة
    خوان بيزيرا (4)
  • عرض 12 صورة
    خوان بيزيرا (1)
  • عرض 12 صورة
    خوان بيزيرا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار النجم البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جدل محبي ومشجعي الجماهير المصرية، بعد قيامه بتناول الإفطار على آذان المغرب.

وظهر بيزيرا في مقطع فيديو وهو يشرب الماء وقت آذان المغرب رفقة صديقه، موجهاً رسالة إلى الجماهير :"رمضان كريم"، وعلق أحد المشجعين: "شكله صايم معانا"، وعلق آخر برمز قلب أحمر.

وفي سياق آخر، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً ثميناً على حساب فريق حرس الحدود، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الفارس الأبيض نظيره زد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 فبراير الجاري، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خوان بيزيرا بيزيرا الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خطر خفي على مائدة الإفطار؟.. هذا ما يفعله بجسمك
سفرة رمضان

خطر خفي على مائدة الإفطار؟.. هذا ما يفعله بجسمك
"عملت مفاجأة".. أول تعليق من غادة عبد الرازق على ظهورها في "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

"عملت مفاجأة".. أول تعليق من غادة عبد الرازق على ظهورها في "رامز ليفل الوحش"
محمود السيسي: "أنا من عيلة اسمها التنين في شبرا الخيمة"
دراما و تليفزيون

محمود السيسي: "أنا من عيلة اسمها التنين في شبرا الخيمة"
مدحت شلبي يقترح بيع 51% من الأندية المصرية.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

مدحت شلبي يقترح بيع 51% من الأندية المصرية.. ما التفاصيل؟
الداخلية تكشف كواليس فيديو "فتاة ميت غمر" المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف كواليس فيديو "فتاة ميت غمر" المثير للجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السعودية عن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: مستهترة ومتطرفة
قفزة جنونية في سعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 200 جنيه.. ما الأسباب؟