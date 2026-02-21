مباريات الأمس
"في الوقت القاتل".. ريال مدريد يخسر بثنائية من أوساسونا بالدوري الإسباني

كتب : محمد عبد الهادي

10:22 م 21/02/2026

فريق ريال مدريد

تلقى فريق ريال مدريد هزيمة مفاجئة من نظيره أوساسونا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

وخسر ريال مدريد بنتيجة 2-1، بعدما كانت المباراة تشير للتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يسجل أوساسونا هدفًا قاتلًا في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بخسارة الميرنجي بهدفين لهدف.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق اللاعب بوديمير في الدقيقة 38 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يدرك الريال التعادل عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 73، ثم أضاف فريق أوساسونا الهدف الثاني في الدقيقة 90 عن طريق راؤول جارسيا.

"صدمة للجماهير".. مصدر يكشف مصير الشحات وكوكا مع الأهلي

جراديشار يسجل أول أهدافه بالدوري المجري (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد أوساسونا نتيجة مباراة ريال مدريد وأوساسونا الدوري الإسباني خسارة ريال مدريد

