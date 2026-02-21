تلقى فريق ريال مدريد هزيمة مفاجئة من نظيره أوساسونا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

وخسر ريال مدريد بنتيجة 2-1، بعدما كانت المباراة تشير للتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يسجل أوساسونا هدفًا قاتلًا في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بخسارة الميرنجي بهدفين لهدف.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق اللاعب بوديمير في الدقيقة 38 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يدرك الريال التعادل عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 73، ثم أضاف فريق أوساسونا الهدف الثاني في الدقيقة 90 عن طريق راؤول جارسيا.

