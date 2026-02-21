مرموش أساسياً في تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة نيوكاسل يونايتد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الاتحاد، إذ يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

في خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، مارك جويهي، ريان آيت نوري

في خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، نيكو أوريلي

في خط الهجوم: أنطوان سيمينيو، عمر مرموش، إرلينج هالاند

وتضم قائمة البدلاء كلاً من: جيمس ترافورد، تيجاني ريندرز، جون ستونز، ريان شرقي، نيكو جونزاليس، سافينيو، خوسانوف، فيل فودين، وريكو لويس