"خروج مهين".. مدحت شلبي ينتقد اتحاد الكرة بسبب ملف المنتخب الثاني

كتب : مصراوي

09:48 م 21/02/2026
أكد الإعلامي مدحت شلبي أن مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية كانت مشرّفة وتعكس قيمة المنتخب وتاريخه، مشددًا على أن الظهور في البطولة القارية كان محل تقدير.

وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج حبر سري، أن اتحاد الكرة لم يتحمل المسؤولية بالشكل الكافي، لافتًا إلى أنه انتقد رابطة الأندية في هذا الملف، وهو ما تسبب في غضب البعض منه قائلًا إن الناس أحيانًا لا تحب الانتقاد.

وتابع: "الخروج من كأس العرب كان صعبًا ومهينًا ولا يليق باسم المنتخب المصري، وما حدث في البطولة لم يكن على مستوى طموحات الجماهير ولا تاريخ الكرة المصرية".

وتابع: كان من الممكن تأجيل مباراتين في الدوري لمنح المنتخب الثاني فرصة أفضل في كأس العرب، بما يدعمه فنيًا ومعنويًا، خاصة في ظل وجود مشكلات شخصية بين أحد المسؤولين والكابتن حلمي طولان، وغياب التعاون كان من أسباب الخروج غير المقبول.

وشدد: مصلحة مصر يجب أن تكون فوق أي اعتبارات، ودعم المنتخب الثاني كان واجبًا وطنيًا يتماشى مع تاريخ وقيمة الكرة المصرية.

"صدمة للجماهير".. مصدر يكشف مصير الشحات وكوكا مع الأهلي

جراديشار يسجل أول أهدافه بالدوري المجري (فيديو)

منتخب مصر الثاني مدحت شلبي تصريحات مدحت شلبي منتخب مصر

