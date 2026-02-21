مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

المصرية للاتصالات

0 0
21:30

إنبي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

1 0
22:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

أوساسونا

2 1
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

0 1
22:00

اسبانيول

جميع المباريات

إعلان

بنزيما ضد فريقه السابق.. تشكيل الهلال والاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي

كتب : محمد عبد الهادي

08:20 م 21/02/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الهلال والاتحاد (2)
  • عرض 11 صورة
    الهلال والاتحاد (4)
  • عرض 11 صورة
    اتحاد جدة يتجاوز الفيحاء بهدف قاتل (3)
  • عرض 11 صورة
    الهلال السعودي
  • عرض 11 صورة
    الهلال يهزم الاتفاق ويعزز صدارته لدوري روشن
  • عرض 11 صورة
    اتحاد جدة يتجاوز الفيحاء بهدف قاتل (4)
  • عرض 11 صورة
    الهلال يهزم الاتفاق ويعزز صدارته لدوري روشن
  • عرض 11 صورة
    اتحاد جدة يتجاوز الفيحاء بهدف قاتل (6)
  • عرض 11 صورة
    الهلال والاتحاد (1)
  • عرض 11 صورة
    اتحاد جدة يتجاوز الفيحاء بهدف قاتل (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستضيف ملعب "المملكة آرينا" في المملكة العربية السعودية، مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين فريقي الهلال والاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن.

ويحمل لقاء اليوم طابعًا خاصًا للنجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الهلال الجديد، حيث يلتقي لأول مرة أمام فريقه السابق نادي الاتحاد.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، أحمد شراحيلي، حسن كادش

خط الوسط: فابينهو، محمدو دومبيا، ماريو ميتا

خط الهجوم: حسام عوار، يوسف النصيري، موسى ديابي

تشكيل الهلال لمواجهة الاتحاد:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، كوليبالي، حسن تمبكتي، متعب الحربي

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، كريم بنزيما

إقرأ أيضًا:

"صدمة للجماهير".. مصدر يكشف مصير الشحات وكوكا مع الأهلي

رسميا.. كاف يحدد موعد مباراتي بيراميدز والجيش الملكي بدوري الأبطال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الهلال والاتحاد تشكيل الهلال السعودي تشكيل الاتحاد كريم بنزيما

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإمارات تعلن صد هجوم سيبراني "إرهابي" استهدف قطاعاتها الحيوية
شئون عربية و دولية

الإمارات تعلن صد هجوم سيبراني "إرهابي" استهدف قطاعاتها الحيوية
برلماني يحذر: 17% من أطفال مصر دون الخامسة مصابون بالسمنة
أخبار مصر

برلماني يحذر: 17% من أطفال مصر دون الخامسة مصابون بالسمنة
ما علامات صحة وقبول الصيام في رمضان؟.. أسامة قابيل يجيب
جنة الصائم

ما علامات صحة وقبول الصيام في رمضان؟.. أسامة قابيل يجيب
مدحت شلبي يقترح بيع 51% من الأندية المصرية.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

مدحت شلبي يقترح بيع 51% من الأندية المصرية.. ما التفاصيل؟
"صدمة للجماهير".. مصدر يكشف مصير الشحات وكوكا مع الأهلي
رياضة محلية

"صدمة للجماهير".. مصدر يكشف مصير الشحات وكوكا مع الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السعودية عن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: مستهترة ومتطرفة
قفزة جنونية في سعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 200 جنيه.. ما الأسباب؟