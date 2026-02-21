يستضيف ملعب "المملكة آرينا" في المملكة العربية السعودية، مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين فريقي الهلال والاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن.

ويحمل لقاء اليوم طابعًا خاصًا للنجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الهلال الجديد، حيث يلتقي لأول مرة أمام فريقه السابق نادي الاتحاد.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، أحمد شراحيلي، حسن كادش

خط الوسط: فابينهو، محمدو دومبيا، ماريو ميتا

خط الهجوم: حسام عوار، يوسف النصيري، موسى ديابي

تشكيل الهلال لمواجهة الاتحاد:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، كوليبالي، حسن تمبكتي، متعب الحربي

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، كريم بنزيما

