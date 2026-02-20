مباريات الأمس
كوتينيو يكشف الأسباب الحقيقية وراء طلب رحيله عن فاسكو دا جاما

كتب : نهي خورشيد

05:00 م 20/02/2026
    نادي فاسكو دا غاما البرازيلي يتعاقد مع فيليب كوتينيو
    فيليبي كوتينيو
    فيليب كوتينيو
    كوتينيو
    كوتينيو
    كوتينيو
    كوتينيو
    اللاعب البرازيلي كوتينيو
    كوتينيو يحتفل بالهدف الأول
    كوتينيو
    كوتينيو
    كوتينيو يحتفل بهدفه القاتل
    كوتينيو
    كوتينيو وصلاح
    فيليبي كوتينيو
    كوتينيو
    كوتينيو
    كوتينيو
    كوتينيو
    فيليبي كوتينيو خلال حصة تدريبية مع المنتخب البرازيلي لكرة القدم، في 26 آذار/مارس 2017.

كشف البرازيلي فيليبي كوتينيو عن الأسباب الحقيقية وراء قراره طلب فسخ تعاقده مع نادي فاسكو دا جاما، خلال الفترة الأخيرة.

وقال كوتينيو في تصريحات عبر حساب Transfer News Live:" شعرت وأدركت أن فترتي مع النادي انتهت، وقراري هو عدم العودة من أجل إعطاء الأولوية لصحتي النفسية، فهذا يؤلمني كثيراً".

وأضاف: "الحقيقة أنني أعاني من إرهاق ذهني شديد لطالما كنت شخصًاً متحفظاً، لذلك ليس من السهل علي التحدث بصراحة لكن علي أن أكون صادقاً".

وأختتم كوتينيو تصريحاته بتوجيه رسالة خاصة إلى الجماهير:"سأحمل فاسكو معي إلى الأبد في قلبي، في تاريخي، وفي حياتي من القلب شكراً على كل شيء".

وكانت صحيفة "جلوبو" البرازيلية كشفت في وقت سابق إن اللاعب أبلغ إدارة فاسكو برغبته في إنهاء التعاقد بشكل فوري وبشكل مفاجئ لمسؤولي النادي.

وأشارت التقرير إلى أن إدارة النادي لم تتوقع هذه الخطوة في هذا التوقيت من الموسم، خاصة وأن كوتينيو كان يشارك بانتظام منذ عودته إلى الفريق في عام 2024.

وأكدت التقارير أنه حتى الآن لم يتم توقيع اتفاق رسمي لإنهاء التعاقد معه، إذ تستمر المفاوضات بين الطرفين لحسم التفاصيل النهائية.

منذ عودته عام 2024، شارك كوتينيو مع فاسكو في 72 مباراة بمختلف المسابقات وسجل 15 هدفاً حتى فبراير 2026.

أما في فترته الأولى بين 2009 و2010، خاض 43 مباراة وأحرز خمسة أهداف قبل انتقاله إلى أوروبا.

وخلال مسيرته الأوروبية، ارتدى كوتينيو قميص أندية بارزة على رأسها إنتر ميلان وليفربول وبرشلونة.

