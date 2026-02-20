نيمار يحدد موعد اعتزاله كرة القدم

كشف البرازيلي نيمار جونيور، لاعب نادي سانتوس البرازيلي، اقترابه من اعتزال كرة القدم، مشيرا إلى أنه قد يحدث الأمر في ديسمبر المقبل.

وقال نيمار جونيور في مقابلة مع Caze TV: "لا أعرف ما الذي سيحدث من الآن فصاعدًا. لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحدث العام المقبل. قد يأتي شهر ديسمبر وأرغب في الاعتزال. أنا أنظر إلى كل يوم على حدة".

وينتهي عقد نيمار مع سانتوس البرازيلي، في 31 ديسمبر المقبل 2026، بعد جدد تعاقده العام الماضي لموسم إضافي.

وأضاف: "عليّ أن أجد إيقاع لعبتي قبل كأس العالم. سأتحسن مع المزيد من التدريب، ولكن مع الكثير من التدريب والكثير من التحمل، سأصل إلى 100٪ من مستواي".

