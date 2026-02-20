إعلان

المواد الغذائية: انخفاض مرتقب في أسعار البيض والدواجن خلال الصوم الكبير

كتب : دينا خالد

01:33 م 20/02/2026

حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية

قال حازم المنوفى، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق المصرية تتجه نحو انخفاض ملحوظ في أسعار البيض والدواجن خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع بدء الصوم الكبير في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأوضح المنوفي، في بيان اليوم، أن الصوم الكبير الذي بدأ يوم الاثنين 16 فبراير 2026 ويستمر لمدة 55 يوماً حتى عيد القيامة المجيد في 12 أبريل 2026، يشهد عادة تغيراً في أنماط الاستهلاك، حيث يتراجع الإقبال على المنتجات الحيوانية، ما ينعكس على حجم الطلب داخل الأسواق.

إقرأ ايضا:

المواد الغذائية: استقرار لافت بالأسواق مع بداية شهر رمضان

وأشار المنوفي، إلى أن انخفاض الطلب يسهم في تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب، خاصة في ظل توافر المعروض واستقرار سلاسل الإمداد، الأمر الذي يدعم فرص تراجع الأسعار خلال هذه الفترة، ويخفف الأعباء عن المواطنين.

وأكد المنوفي، على أهمية استمرار المتابعة اليومية لحركة الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الأطراف لضمان استقرار السوق وتحقيق مصلحة التاجر والمستهلك معاً.

واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أن مؤشرات السوق إيجابية، وأن الفترة المقبلة قد تشهد مزيداً من التحسن في مستويات الأسعار، في ظل وفرة الإنتاج المحلي واستقرار منظومة التوزيع.

أسعار الدواجن أسعار البيض شعبة المواد الغذائية حازم المنوفى الصوم الكبير

