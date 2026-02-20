إعلان

طائرات مسيرة أوكرانية تشن هجوما على مدينة سيفاستوبول التي تحتلها روسيا

كتب : مصراوي

01:39 م 20/02/2026

طائرة مسيرة أوكرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

موسكو- (د ب أ)

قال الحاكم الروسي لمدينة سيفاستوبول الساحلية التي تضم أسطول البحر الأسود الروسي اليوم الجمعة إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت المدينة التي تحتلها روسيا في شبه جزيرة القرم.

وكتب ميخائيل رازفوزاييف على تطبيق تليجرام إن رجلا واحدا قتل وأصيبت امرأة. ولم يقدم معلومات حول الهجمات المحتملة، ولم يحدد ما إذا كانت أهداف عسكرية تعرضت لهجوم أم لا، لكنه قال إن وسائل الدفاع الجوي في المدينة أسقطت 26 طائرة مسيرة.

وأضاف أن الهجوم حطم نوافذ، وتسبب في أضرار طفيفة للمنازل.

وكانت روسيا قد احتلت شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني عام 2014 وشنت غزوا واسع النطاق على أوكرانيا قبل حوالي أربع سنوات.

وأفادت قناة "كريمسكي فيتر" الموالية لأوكرانيا على تطبيق تليجرام بوقوع انفجارات بالقرب من دجانكوي في شمال شبه جزيرة القرم، حيث يوجد مطار عسكري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينة سيفاستوبول طائرة مسيرة شبه جزيرة القرم أوكرانيا أسطول البحر الأسود الروسي تطبيق تليجرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ساويرس يكشف كواليس أول ظهور لباسم يوسف على "ON TV"
أخبار مصر

ساويرس يكشف كواليس أول ظهور لباسم يوسف على "ON TV"
بيتر ميمي يعتذر عن خطأ غير مقصود في مسلسل "صحاب الأرض"
دراما و تليفزيون

بيتر ميمي يعتذر عن خطأ غير مقصود في مسلسل "صحاب الأرض"
عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل من جديد.. ماذا سيحدث في 20 و21 فبراير؟
علوم

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل من جديد.. ماذا سيحدث في 20 و21 فبراير؟
هجوم مسلح.. تفاصيل فيديو الاعتداء على أب ونجله في باسوس (صور)
أخبار المحافظات

هجوم مسلح.. تفاصيل فيديو الاعتداء على أب ونجله في باسوس (صور)
تعديل مواعيد قطارات بخطي "الإسكندرية – القاهرة – أسوان"
أخبار مصر

تعديل مواعيد قطارات بخطي "الإسكندرية – القاهرة – أسوان"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
كشفت هوية المعتدي.. الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة