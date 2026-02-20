طائرات مسيرة أوكرانية تشن هجوما على مدينة سيفاستوبول التي تحتلها روسيا

موسكو- (د ب أ)

قال الحاكم الروسي لمدينة سيفاستوبول الساحلية التي تضم أسطول البحر الأسود الروسي اليوم الجمعة إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت المدينة التي تحتلها روسيا في شبه جزيرة القرم.

وكتب ميخائيل رازفوزاييف على تطبيق تليجرام إن رجلا واحدا قتل وأصيبت امرأة. ولم يقدم معلومات حول الهجمات المحتملة، ولم يحدد ما إذا كانت أهداف عسكرية تعرضت لهجوم أم لا، لكنه قال إن وسائل الدفاع الجوي في المدينة أسقطت 26 طائرة مسيرة.

وأضاف أن الهجوم حطم نوافذ، وتسبب في أضرار طفيفة للمنازل.

وكانت روسيا قد احتلت شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني عام 2014 وشنت غزوا واسع النطاق على أوكرانيا قبل حوالي أربع سنوات.

وأفادت قناة "كريمسكي فيتر" الموالية لأوكرانيا على تطبيق تليجرام بوقوع انفجارات بالقرب من دجانكوي في شمال شبه جزيرة القرم، حيث يوجد مطار عسكري.