مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

مايوركا

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

روما

الدوري السعودي

الرياض

0 1
17:15

النصر

الدوري السعودي

الهلال

- -
19:30

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

"رفقة ابنته داخل النادي".. أول ظهور لإمام عاشور بعد أزمة السفر

كتب – محمد الميموني

05:27 م 02/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إمام عاشور (1)
  • عرض 6 صورة
    إمام عاشور (4)
  • عرض 6 صورة
    إمام عاشور (3)
  • عرض 6 صورة
    إمام عاشور (6)
  • عرض 6 صورة
    إمام عاشور (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، صورة جديدة له برفقة ابنته داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم" بالنادي الأحمر، وذلك في أول ظهور له عقب أزمة تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق.

وكتب إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: "العمل لا يتوقف أبداً".

وكان وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قرر إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين، إلى جانب توقيع غرامة مالية عليه قدرها مليون و500 ألف جنيه، على خلفية أزمة السفر الأخيرة.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور النادي الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

برقم الجلوس.. نتيجة "إعدادية الشرقية" بنسبة نجاح 70.35%
أخبار المحافظات

برقم الجلوس.. نتيجة "إعدادية الشرقية" بنسبة نجاح 70.35%
فضيحة في إسرائيل.. القبض على مسؤولين استولوا على ملايين الدولارات وقت حرب
شئون عربية و دولية

فضيحة في إسرائيل.. القبض على مسؤولين استولوا على ملايين الدولارات وقت حرب
سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
أول تعليق من البيت الأبيض على المحادثات الأمريكية الإيرانية المرتقبة
شئون عربية و دولية

أول تعليق من البيت الأبيض على المحادثات الأمريكية الإيرانية المرتقبة
بعد أزمة تصريحات هاني مهنا.. ماذا قالت شادية في مذكراتها عن فاتن حمامة؟
زووم

بعد أزمة تصريحات هاني مهنا.. ماذا قالت شادية في مذكراتها عن فاتن حمامة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات