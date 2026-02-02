"رفقة ابنته داخل النادي".. أول ظهور لإمام عاشور بعد أزمة السفر

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الفوز على نهضة بركان

نشر إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، صورة جديدة له برفقة ابنته داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم" بالنادي الأحمر، وذلك في أول ظهور له عقب أزمة تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق.

وكتب إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: "العمل لا يتوقف أبداً".

وكان وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قرر إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين، إلى جانب توقيع غرامة مالية عليه قدرها مليون و500 ألف جنيه، على خلفية أزمة السفر الأخيرة.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة.