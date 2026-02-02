"وراءها بنزيما".. مفاجأة مدوية بشأن تمرد رونالدو ورفضه بالدوري السعودي

كشفت صحيفة برتغالية مفاجأة مدوية تتعلق بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، بعدما قرر عدم المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن رونالدو يشعر بحالة من الغضب وعدم الرضا تجاه إدارة ناديه، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار بعدم خوض مواجهة يوم الإثنين أمام الرياض.

وأوضحت الصحيفة أن قائد النصر مستاء من طريقة إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي لشؤون النادي، إلى درجة رفضه حتى ارتداء قميص الفريق في الفترة الحالية.

وأشارت إلى أن السبب الرئيسي وراء غضب رونالدو يعود إلى ما يراه تفاوتًا في المعاملة بين النصر وبعض الأندية المنافسة، وعلى رأسها الهلال، خاصة بعد ارتباط اسم الأخير بالتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما عقب رحيله عن اتحاد جدة.

وأضافت الصحيفة أن قائد المنتخب البرتغالي يشتكي من غياب التدعيمات الفنية التي طالب بها المدير الفني خورخي جيسوس، في مرحلة حاسمة من الموسم، في وقت اكتفى فيه النصر بصفقة واحدة فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية، تمثلت في ضم اللاعب العراقي الشاب حيدر عبد الكريم، بينما واصلت الأندية المنافسة تعزيز صفوفها بقوة.

كما أشارت إلى أن قرار مجلس إدارة النصر بتعليق صلاحيات كل من سيمو كوتينيو المدير الرياضي، وخوسيه سيميدو الرئيس التنفيذي، في بداية الشهر الجاري، زاد من حالة الاستياء لدى رونالدو تجاه إدارة صندوق الاستثمارات.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تصاعد غضب كريستيانو رونالدو، الذي يرى أن الإدارة الحالية تُلحق الضرر بالنصر، خاصة عند مقارنتها بسياسة الهلال الأكثر نشاطًا في سوق الانتقالات.