ضبط 1.839 قضية سرقة تيار كهربائي و3.648 مخالفة متنوعة في 24 ساعة

كتب- علاء عمران

أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج حملاتها الأمنية المكبرة خلال 24 ساعة، حيث تمكنت الإدارات التابعة للأمن الاقتصادي من ضبط:1.333 قضية متنوعة في مجال النقل والمواصلات، و1.839 قضية سرقة تيار كهربائي، و476 قضية في مجال الضرائب والرسوم، ليصبح إجمالي القضايا المضبوطة 3.648 قضية متنوعة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة لمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها.