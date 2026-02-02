"جرحى في كل مكان".. إصابة 23 عاملاً بانقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية

شهد طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، صباح اليوم الإثنين، حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال الزراعيين أمام منطقة السحر والجمال، ما أسفر عن إصابة 23 عاملًا بإصابات متفرقة.

وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح وكسور بدرجات متفاوتة، حيث تم التعامل الفوري مع الحادث من قبل الأجهزة المعنية، ونقل المصابين إلى عدد من المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لكل حالة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور القيادات الأمنية وقوات المرور إلى موقع الواقعة لتأمين الطريق ورفع آثار الحادث، ومنع التكدسات المرورية وتيسير حركة السير.

كما دفعت مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور محمد طنطاوي، بـ20 سيارة إسعاف مجهزة، تم من خلالها إسعاف المصابين ميدانيًا ونقلهم إلى المستشفيات المختلفة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان أسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.