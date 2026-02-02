إعلان

مديرية عمل الأقصر تستعد للانتخابات العمالية للدورة النقابية 2026 - 2030

كتب : محمد محروس

01:33 م 02/02/2026

شعار مديرية عمل الأقصر

تستعد مديرية عمل الأقصر لانطلاق الانتخابات العمالية للدورة النقابية 2026 - 2030، في إطار رؤية فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات وزير العمل محمد جبران، وتوجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، لتقديم الخدمات للعمال والمواطنين بصورة لائقة.

وأكد محمود باسل، وكيل وزارة العمل بالأقصر، حرص المديرية على التطبيق الكامل لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2019، والذي ينظم إنشاء النقابات ويكفل حرية العمال في تكوين منظماتهم النقابية، بما يعزز مبادئ الحرية النقابية والاستقلالية والديمقراطية والتمثيل والمساواة وعدم التمييز، ويضمن حقوق العمال ومكتسباتهم.

وأوضح باسل أنه تم تشكيل غرفة عمليات قبل وأثناء وبعد الانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية دون مخالفات أو انتهاكات، والتأكيد على نزاهتها وخلوها من أي تدخلات، بما يعكس الإرادة الحرة للعمال.

وفي هذا السياق، استقبل وكيل وزارة العمل بالأقصر بمكتبه عددًا من ممثلي ورؤساء اللجان النقابية العمالية والمهنية، مؤكدًا حرص الوزارة على تفعيل المشاركة النقابية ودعم اللجان في تنفيذ مشاريعها بما يخدم أعضاءها والمجتمع المحلي.

وأشار باسل إلى أن استلام المشاريع الانتخابية للجان النقابية العمالية والمهنية سيكون عبر مفوض من النقابة العامة التابعة لكل لجنة، فيما يتم استلام مشاريع اللجان غير التابعة لنقابة عامة من خلال ممثلها القانوني، اعتبارًا من الأحد الأول من فبراير وحتى العشرين من الشهر الجاري، تنفيذًا لتعليمات الإدارة العامة للشؤون النقابية بديوان عام وزارة العمل.

الانتخابات العمالية عبد الفتاح السيسي وزير العمل محمد جبران عبد المطلب عمارة

