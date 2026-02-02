قرار قضائي بشأن زوجة مطرب المهرجانات "مسلم" في اتهامها بسب وقذف بلوجر



قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة يارا تامر، زوجة مطرب المهرجانات "مسلم"، في اتهامها بسب البلوجر أروى قاسم، إلى جلسة 9 مارس المقبل.

وكانت النيابة العامة قد أحالت يارا تامر للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بالإساءة والتشهير بالبلوجر أروى قاسم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة نشرت مقاطع فيديو ومنشورات عبر حسابيها على موقعي "إنستجرام" و"تيك توك"، تضمنت عبارات مسيئة ومشينة تناولت الحياة الشخصية للشاكية، ما تسبب في إلحاق أضرار نفسية ومعنوية بها، وفقًا لأوراق التحقيق.

