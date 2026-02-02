لم يكن صباح ذلك اليوم مختلفًا بالنسبة لعبدالكريم، الشاب البالغ من العمر 27 عامًا والذي اعتاد زيارة قبر والده في مقابر قرية العتمانية بمركز البداري في محافظة أسيوط لقراءة القرآن والترحّم على روحه؛ غير أن تلك الزيارة تحولت إلى بداية واقعة مأساوية هزّت القرية.

فبعد خروجه من المقابر، اقترب منه شابان من أبناء القرية، هما محمود.ع.م (21 عامًا) وفارس.ي.ع، وكانا يعلمان بإعاقته الذهنية وتأخره العقلي؛ استدرجاه بالحيلة عبر حديث بسيط قدّمه محمود لإقناعه بمرافقتهما، فاستجاب باعتباره لا يدرك طبيعة ما يُدبَّر له.

قاداه إلى داخل المقابر مرة أخرى، وهناك أقدم محمود على الاعتداء عليه بالقوة، بينما تولّى فارس تصوير الواقعة كاملة بهاتفه المحمول، ولم يلبث المتهمان أن فرا هاربين بعدما لمحت بعض السيدات المشهد من نوافذ منازلهن المطلة على المقابر، تاركَيْن الشاب في حالة انهيار وسط المكان.

مرت الساعات دون أن تعرف الأسرة ما جرى، إلى أن كان حسين.ن.ع، ابن عم المجني عليه، يتصفح موقع "فيسبوك"، صدمه ظهور مقطع مصور منشور داخل مجموعة محلية، يوثق الاعتداء بالكامل، وتظهر فيه ملامح المعتدي بوضوح، بادر حسين بحفظ الفيديو والتقاط صور من داخله، ثم بدأ يسأل الأهالي حتى توصل إلى هوية المتهم ومحل إقامته.

توجه حسين إلى ابنة عمه منال.ر.ل وأخبرها بما شاهده، واتفقا على التوجه إلى مركز شرطة البداري لتحرير بلاغ رسمي، وفي الطريق، شاهدا عبدالكريم واقفًا أمام منزله، فعرَض عليه حسين مقطع الفيديو، ورغم عجزه عن الكلام، أشار بإيماءة واضحة تؤكد وقوع الاعتداء عليه داخل المقابر خلال زيارته لقبر والده.

بدأت وحدة مباحث مركز البداري بقيادة النقيب عبدالله أيمن العدوي جمع التحريات، والتي أكدت صحة الواقعة بالكامل، وتوصلت إلى تفاصيل استدراج المجني عليه وإجباره على مرافقة المتهمين ثم الاعتداء عليه، كما ثبت تصوير الجريمة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة المباحث من ضبط المتهم الأول، الذي اعترف تفصيليًا أمام النيابة العامة، فتمت إحالته إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 3015 لسنة 2025 جنايات البداري، بينما استمرت التحقيقات مع المتهم الثاني المتورط في التصوير.

وخلال جلسات المحاكمة، وبعد مطالعة هيئة المحكمة لأوراق القضية واعترافات المتهم، قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، مع تحديد جلسة اليوم الثاني من دور أبريل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، عضوية المستشارين أحمد سيد حسين و أحمد محمد غلاب، نائبا رئيس المحكمة، و أمانة سر خميس محمود و محمد العربي.