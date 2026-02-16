مصدر يكشف شرطان يُلزمان الأهلي بتفعيل بند شراء كامويش.. ما هما؟

"بسبب تصرفات الجماهير".. تحرك رسمي من الجيش الملكي ضد الأهلي

كشف مصدر بالنادي الأهلي، كيفية تفعيل الفريق الأحمر بند الشراء في عقد البرتغالي المهاجم الأنجولي يلسين كامويش، المنضم لصفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الأخير.

وانضم يلسين كامويش، إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة، قادمًا من ترمسو النرويجي.

متى يُلزم الأهلي بتفعيل بند الشراء في عقد كامويش؟

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات لمصراوي: "لا بد من توفر شرطين أساسيين حتى يتم تفعيل بند إلزامية الشراء في عقد كامويش".

وأضاف: "الشرط الأول هو أن تكون نسبة مشاركة كامويش مع الأهلي تتخطى نسبة الـ75% من عدد مباريات الفريق خلال فترة الاستعارة".

وأتم المصدر: "الشرط الثاني هو أنه يجب على كامويش تسجيل 15 هدفاً في جميع البطولات مع الأهلي".

