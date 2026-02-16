مباريات الأمس
مصدر يكشف شرطان يُلزمان الأهلي بتفعيل بند شراء كامويش.. ما هما؟

كتب : مصراوي

08:05 م 16/02/2026 تعديل في 08:16 م
كشف مصدر بالنادي الأهلي، كيفية تفعيل الفريق الأحمر بند الشراء في عقد البرتغالي المهاجم الأنجولي يلسين كامويش، المنضم لصفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الأخير.

وانضم يلسين كامويش، إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة، قادمًا من ترمسو النرويجي.

متى يُلزم الأهلي بتفعيل بند الشراء في عقد كامويش؟

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات لمصراوي: "لا بد من توفر شرطين أساسيين حتى يتم تفعيل بند إلزامية الشراء في عقد كامويش".

وأضاف: "الشرط الأول هو أن تكون نسبة مشاركة كامويش مع الأهلي تتخطى نسبة الـ75% من عدد مباريات الفريق خلال فترة الاستعارة".

وأتم المصدر: "الشرط الثاني هو أنه يجب على كامويش تسجيل 15 هدفاً في جميع البطولات مع الأهلي".

إقرأ أيضًا:

"بيسهر مع لاعب الزمالك".. أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن كامويش مهاجم الأهلي

"بعد نهاية دور المجموعات".. ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كامويش الأهلي الأنجولي كامويش أخبار الأهلي

