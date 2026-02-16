القناة الناقلة لمباراة الهلال و الوحدة في دوري أبطال آسيا
كتب - محمد الميموني:
الهلال السعودي
الكثير من محبي كرة القدم يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة الهلال والوحدة اليوم في دوري أبطال آسيا.
ويواجه فريق الهلال السعودي نظيره فريق الوحدة اليوم الإثنين٬ ضمن منافسات الجولة الـ ٨ من بطولة دوري أبطال آسيا.
ونعرض خلال السطور التالية القناة الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في دوري أبطال آسيا كالتالي:
بي إن سبورت HD3.
ترتيب الفريقين في دوري أبطال آسيا
ويحتل الهلال المركز الأول في مجموعته برصيد ١٩ نقطة بينما يحتل فريق الوحدة المركز الرابع برصيد ١٤ نقطة.