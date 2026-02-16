مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

1 1
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 0
17:00

سموحة

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

4 3
18:00

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:15

الوحـــدة

جميع المباريات

إعلان

القناة الناقلة لمباراة الهلال و الوحدة في دوري أبطال آسيا

كتب - محمد الميموني:

06:39 م 16/02/2026

الهلال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الكثير من محبي كرة القدم يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة الهلال والوحدة اليوم في دوري أبطال آسيا.

ويواجه فريق الهلال السعودي نظيره فريق الوحدة اليوم الإثنين٬ ضمن منافسات الجولة الـ ٨ من بطولة دوري أبطال آسيا.

ونعرض خلال السطور التالية القناة الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في دوري أبطال آسيا كالتالي:

بي إن سبورت HD3.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال آسيا

ويحتل الهلال المركز الأول في مجموعته برصيد ١٩ نقطة بينما يحتل فريق الوحدة المركز الرابع برصيد ١٤ نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الهلال السعودي دوري أبطال آسيا الوحدة السعودي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد صلاح.. ينشر صورًا جديدة من مباراة ليفربول وبرايتون
رياضة عربية وعالمية

محمد صلاح.. ينشر صورًا جديدة من مباراة ليفربول وبرايتون
بـ"لمسات كروية" مع الطلاب.. محافظ الأقصر يفتتح ملاعب "العضايمة" (صور)
أخبار المحافظات

بـ"لمسات كروية" مع الطلاب.. محافظ الأقصر يفتتح ملاعب "العضايمة" (صور)
جنات تؤدي مناسك العمرة
زووم

جنات تؤدي مناسك العمرة
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

"هيغطي على رامز".. كيف علق الجمهور على عودة برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"
دراما و تليفزيون

"هيغطي على رامز".. كيف علق الجمهور على عودة برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر