موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

"بسبب تصرفات الجماهير".. تحرك رسمي من الجيش الملكي ضد الأهلي

بينها برشلونة ضد جيرونا.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

يلاقي فريق برشلونة نظيره جيرونا اليوم الاثنين الموافق 16 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين في الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب مونتيليفي معقل جيرونا.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 58 نقطة، بينما يحتل جيرونا المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".