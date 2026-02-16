مباريات الأمس
جميع المباريات

موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

02:32 ص 16/02/2026
    خلال مباراة برشلونة وريال مايوركا (3)
    خلال مباراة برشلونة وريال مايوركا (1)

يلاقي فريق برشلونة نظيره جيرونا اليوم الاثنين الموافق 16 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين في الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب مونتيليفي معقل جيرونا.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 58 نقطة، بينما يحتل جيرونا المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

موعد مباراة برشلونةوجيرونا برشلونة اليوم برشلونة الدوري الإسباني

