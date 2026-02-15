جدول ترتيب مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع الجيش الملكي في دوري الأبطال

أُسدل الستار اليوم الأحد على منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026، والتي شهدت منافسة قوية بين العديد من الفرق.

وتمكنت 8 أندية من حسم تأهلها إلى الدور ربع النهائي، من بينها الثنائي المصري الزمالك والمصري البورسعيدي.

المجموعة الأولى

1- اتحاد العاصمة - 14 نقطة

2- أولمبيك آسفي - 13 نقطة

3- دجوليبا المالي - 4 نقاط

4- سان بيدرو - 3 نقاط

المجموعة الثانية

1- الوداد الرياضي - 15 نقطة

2- منيما يونيون - 12 نقطة

3- عزام يونايتد - 9 نقاط

4- نيروبي يونايتد - بدون نقاط

المجموعة الثالثة

1- شباب بلوزداد - 15 نقطة

2- اوتوهو - 9 نقاط

3- سانجيدا بلاك - 5 نقاط

4- ستيلينبوش - 5 نقاط

المجموعة الرابعة

1- الزمالك - 11 نقطة

2- المصري - 10 نقاط

3- كايزر تشيفز - 10 نقاط

4- زيسكو - 3 نقاط