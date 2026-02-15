جدول ترتيب مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026
كتب : محمد عبد السلام
أُسدل الستار اليوم الأحد على منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026، والتي شهدت منافسة قوية بين العديد من الفرق.
وتمكنت 8 أندية من حسم تأهلها إلى الدور ربع النهائي، من بينها الثنائي المصري الزمالك والمصري البورسعيدي.
المجموعة الأولى
1- اتحاد العاصمة - 14 نقطة
2- أولمبيك آسفي - 13 نقطة
3- دجوليبا المالي - 4 نقاط
4- سان بيدرو - 3 نقاط
المجموعة الثانية
1- الوداد الرياضي - 15 نقطة
2- منيما يونيون - 12 نقطة
3- عزام يونايتد - 9 نقاط
4- نيروبي يونايتد - بدون نقاط
المجموعة الثالثة
1- شباب بلوزداد - 15 نقطة
2- اوتوهو - 9 نقاط
3- سانجيدا بلاك - 5 نقاط
4- ستيلينبوش - 5 نقاط
المجموعة الرابعة
1- الزمالك - 11 نقطة
2- المصري - 10 نقاط
3- كايزر تشيفز - 10 نقاط
4- زيسكو - 3 نقاط