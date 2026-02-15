مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

سموحة

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
18:00

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:15

الوحـــدة

جميع المباريات

إعلان

جدول ترتيب مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026

كتب : محمد عبد السلام

11:13 م 15/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (14) (1)
  • عرض 3 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (4) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أُسدل الستار اليوم الأحد على منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026، والتي شهدت منافسة قوية بين العديد من الفرق.

وتمكنت 8 أندية من حسم تأهلها إلى الدور ربع النهائي، من بينها الثنائي المصري الزمالك والمصري البورسعيدي.

المجموعة الأولى

1- اتحاد العاصمة - 14 نقطة

2- أولمبيك آسفي - 13 نقطة

3- دجوليبا المالي - 4 نقاط

4- سان بيدرو - 3 نقاط

المجموعة الثانية

1- الوداد الرياضي - 15 نقطة

2- منيما يونيون - 12 نقطة

3- عزام يونايتد - 9 نقاط

4- نيروبي يونايتد - بدون نقاط

المجموعة الثالثة

1- شباب بلوزداد - 15 نقطة

2- اوتوهو - 9 نقاط

3- سانجيدا بلاك - 5 نقاط

4- ستيلينبوش - 5 نقاط

المجموعة الرابعة

1- الزمالك - 11 نقطة

2- المصري - 10 نقاط

3- كايزر تشيفز - 10 نقاط

4- زيسكو - 3 نقاط

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية بطولة الكونفدرالية الأفريقية كأس الكونفدرالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026
دراما و تليفزيون

أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026
الداخلية تكشف كواليس قصة العثور على أجنة بشرية داخل صندوق قمامة في المنيا
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف كواليس قصة العثور على أجنة بشرية داخل صندوق قمامة في المنيا
"كونفدرالية ودوري مصري".. مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر رمضان
أخبار وتقارير

"كونفدرالية ودوري مصري".. مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر رمضان
"إحنا من نسل الرسول".. زينة تكشف عن نسبها ونسب أبنائها للأشراف
زووم

"إحنا من نسل الرسول".. زينة تكشف عن نسبها ونسب أبنائها للأشراف
سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي
علاقات

سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الكهرباء: مستعدون لاستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف بلا انقطاعات
1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور