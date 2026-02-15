مباريات الأمس
"بسبب تصرفات الجماهير".. تحرك رسمي من الجيش الملكي ضد الأهلي

كتب : محمد عبد السلام

11:20 م 15/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جماهير الأهلي (4) (1)
  • عرض 7 صورة
    جماهير الأهلي (2) (1)
  • عرض 7 صورة
    جماهير الأهلي (3) (1)
  • عرض 7 صورة
    جماهير الأهلي (6) (1)
  • عرض 7 صورة
    جماهير الأهلي (5) (1)
  • عرض 7 صورة
    جماهير الأهلي (7) (1)

أعلن مجلس إدارة فريق الجيش الملكي المغربي، التقدم بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام الأهلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا.

وانتهى لقاء الأهلي أمام الجيش الملكي اليوم، بالتعادل السلبي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، ليصعد الثنائي إلى الدور ربع النهائي، "الأهلي في الصدارة، والجيش الملكي وصيف".

وشهد اللقاء حالة من الشد والجذب داخل وخارج المستطيل الأخضر، إلا أن بيان صادر عن الفريق المغربي تركز على ما وصفه بالسلوكيات الغير رياضية الصادرة عن بعض جماهير الأهلي، والمتمثلة في رمي القارورات، وهو ما شكل تهديدا مباشرا لسلامة اللاعبين وأعضاء الطاقم التقني.

وأكدت الإدارة أنها باشرت الإجراءات اللازمة، من خلال مراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)؛ للمطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها، صونًا لمبادئ الروح الرياضية وضمانا لسلامة جميع المتدخلين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جماهير الأهلي الجيش الملكي الأهلي

