مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

سموحة

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
18:00

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:15

الوحـــدة

جميع المباريات

إعلان

"الملك الجريح خطير".. تعليق مثير من مورينيو قبل مواجهة ريال مدريد

كتب : محمد خيري

03:26 م 16/02/2026

مورينيو مدرب بنفيكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق بنفيكا، عن المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية إن ريال مدريد «أشبه بالملك الجريح»، مضيفًا: «الملك الجريح خطير»، في إشارة إلى خطورة الفريق الإسباني رغم أي ظروف يمر بها.

وأضاف: "سنلعب مباراة الذهاب بتركيز وطموح وثقة. نحن نعرف جيدًا تاريخ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، والمهمة ستكون صعبة للغاية بلا شك".

وتابع: "لن يشارك تروبين في الهجوم في ملعب لوز، وأنا معتاد جدًا على هذا النوع من المباريات"، مؤكدًا خبرته الطويلة في التعامل مع مواجهات الذهاب والإياب.

واختتم مورينيو تصريحاته قائلًا: "كنت أفعل ذلك طوال حياتي. يعتقد الناس غالبًا أنك بحاجة إلى نتيجة معينة في المرحلة الأولى، لكنني أؤكد أنه لا توجد نتيجة نهائية تُحسم من مباراة واحدة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مورينيو ريال مدريد بنفيكا دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول قرار رسمي من كاف على أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
رياضة محلية

أول قرار رسمي من كاف على أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
تنظيم الاتصالات يصدر أوقات عمل منافذ بيع مشغلي الخدمات في رمضان
أخبار وتقارير

تنظيم الاتصالات يصدر أوقات عمل منافذ بيع مشغلي الخدمات في رمضان
تفاصيل مسلسل أحمد عز في رمضان 2026 (صور)
دراما و تليفزيون

تفاصيل مسلسل أحمد عز في رمضان 2026 (صور)
بعد تجديد الثقة.. محافظ الدقهلية يتوعد المقصرين: جولاتنا المفاجئة لن تنقطع
أخبار المحافظات

بعد تجديد الثقة.. محافظ الدقهلية يتوعد المقصرين: جولاتنا المفاجئة لن تنقطع
محامٍ: عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء" يبرئ متهمين ويسقط أحكامًا
حوادث وقضايا

محامٍ: عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء" يبرئ متهمين ويسقط أحكامًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر