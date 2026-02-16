"الملك الجريح خطير".. تعليق مثير من مورينيو قبل مواجهة ريال مدريد

تحدث جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق بنفيكا، عن المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية إن ريال مدريد «أشبه بالملك الجريح»، مضيفًا: «الملك الجريح خطير»، في إشارة إلى خطورة الفريق الإسباني رغم أي ظروف يمر بها.

وأضاف: "سنلعب مباراة الذهاب بتركيز وطموح وثقة. نحن نعرف جيدًا تاريخ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، والمهمة ستكون صعبة للغاية بلا شك".

وتابع: "لن يشارك تروبين في الهجوم في ملعب لوز، وأنا معتاد جدًا على هذا النوع من المباريات"، مؤكدًا خبرته الطويلة في التعامل مع مواجهات الذهاب والإياب.

واختتم مورينيو تصريحاته قائلًا: "كنت أفعل ذلك طوال حياتي. يعتقد الناس غالبًا أنك بحاجة إلى نتيجة معينة في المرحلة الأولى، لكنني أؤكد أنه لا توجد نتيجة نهائية تُحسم من مباراة واحدة".