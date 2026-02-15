بعد تأهله متصدرًا.. منافسو الزمالك المحتملون في ربع نهائي الكونفدرالية

"تألق صلاح".. ليفربول إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله إلى ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما أنهى دور المجموعات في الصدارة برصيد 11 نقطة.

وتنص لائحة البطولة على أن متصدر كل مجموعة يواجه أحد أصحاب المركز الثاني في المجموعات الأخرى بالدور ربع النهائي، ما يضع الزمالك في مواجهة محتملة مع وصيف المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة.

منافسو الزمالك المحتملون في ربع نهائي الكونفدرالية

حجز أولمبيك آسفي المغربي المركز الثاني في المجموعة الأولى، ليصبح أحد أبرز المرشحين لملاقاة الزمالك في ربع النهائي، وفقًا للائحة التي تضع متصدري المجموعات أمام أصحاب الوصافة.

في المجموعة الثانية، حُسمت المنافسة بين الوداد الرياضي المغربي وأس مانيما يونيون من الكونغو الديمقراطية.

ويتصدر الوداد الترتيب برصيد 12 نقطة مقابل 9 نقاط للفريق الكونغولي، مع أفضلية فارق الأهداف لصالح الفريق المغربي، ما يجعل أس مانيما يونيون الأقرب لإنهاء الدور في المركز الثاني، وبالتالي مرشحًا لمواجهة الزمالك.

يتكرر المشهد ذاته في المجموعة الثالثة، حيث يتصدر شباب بلوزداد الجزائري الترتيب بـ12 نقطة، مقابل 9 نقاط لفريق أوتوهو أويو الكونغولي، الذي يبدو الأقرب لحصد الوصافة، ليكون ضمن الاحتمالات المطروحة لمواجهة الزمالك في الدور المقبل.

