مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

- -
18:00

شبيبة القبائل

الكونفيدرالية الأفريقية

الوداد البيضاوي

- -
16:00

عزام يونايتد

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
19:30

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

بعد تأهله متصدرًا.. منافسو الزمالك المحتملون في ربع نهائي الكونفدرالية

كتب : محمد عبد الهادي

11:44 ص 15/02/2026 تعديل في 11:52 ص
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (3) (1)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (9) (1)
  • عرض 17 صورة
    634369506_1532638705537357_4676611696876012835_n_Easy-Resize.comشجمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (11) (1)
  • عرض 17 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 17 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 17 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 17 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 17 صورة
    633016009_1533102512157643_7552969386948497676_n_Easy-Resize.comشجمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 17 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 17 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 17 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 17 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 17 صورة
    جماهير الزمالك (5) (1)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (8) (1)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (15) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله إلى ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما أنهى دور المجموعات في الصدارة برصيد 11 نقطة.

وتنص لائحة البطولة على أن متصدر كل مجموعة يواجه أحد أصحاب المركز الثاني في المجموعات الأخرى بالدور ربع النهائي، ما يضع الزمالك في مواجهة محتملة مع وصيف المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة.

منافسو الزمالك المحتملون في ربع نهائي الكونفدرالية

حجز أولمبيك آسفي المغربي المركز الثاني في المجموعة الأولى، ليصبح أحد أبرز المرشحين لملاقاة الزمالك في ربع النهائي، وفقًا للائحة التي تضع متصدري المجموعات أمام أصحاب الوصافة.

في المجموعة الثانية، حُسمت المنافسة بين الوداد الرياضي المغربي وأس مانيما يونيون من الكونغو الديمقراطية.

ويتصدر الوداد الترتيب برصيد 12 نقطة مقابل 9 نقاط للفريق الكونغولي، مع أفضلية فارق الأهداف لصالح الفريق المغربي، ما يجعل أس مانيما يونيون الأقرب لإنهاء الدور في المركز الثاني، وبالتالي مرشحًا لمواجهة الزمالك.

يتكرر المشهد ذاته في المجموعة الثالثة، حيث يتصدر شباب بلوزداد الجزائري الترتيب بـ12 نقطة، مقابل 9 نقاط لفريق أوتوهو أويو الكونغولي، الذي يبدو الأقرب لحصد الوصافة، ليكون ضمن الاحتمالات المطروحة لمواجهة الزمالك في الدور المقبل.

إقرأ أيضًا:

"لقطة جديدة".. كيف كرم جمهور الزمالك رموزه أمام كايزر تشيفز (صور)

شاهد مجانا.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري الأبطال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك كايز تشيفز كأس الكونفدرالية أخبار الزمالك منافس الزمالك بالكونفدرالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مواعيد عمل التأمين الصحي في شهر رمضان 2026
أخبار مصر

مواعيد عمل التأمين الصحي في شهر رمضان 2026
حركة المحافظين.. مصدر يكشف: هشام أبو النصر جمع متعلقاته وغادر أسيوط
أخبار المحافظات

حركة المحافظين.. مصدر يكشف: هشام أبو النصر جمع متعلقاته وغادر أسيوط
هيفاء وهبي بفستان جريء ونسرين طافش أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

هيفاء وهبي بفستان جريء ونسرين طافش أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زيادة دخول الموظفين وصرف فبراير قبل رمضان.. أبرز إجراءات الحزمة الاجتماعية
أخبار مصر

زيادة دخول الموظفين وصرف فبراير قبل رمضان.. أبرز إجراءات الحزمة الاجتماعية
موعد ومكان جنازة وعزاء الدكتور مفيد شهاب
أخبار مصر

موعد ومكان جنازة وعزاء الدكتور مفيد شهاب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأحد
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
اليوم.. "مدبولي" يُعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق