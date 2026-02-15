"تألق صلاح".. ليفربول إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، الزحف للوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية، بعدما سجل هدف مع النصر أمس في مرمى الفتح بالدوري السعودي.

وعاد رونالدو أمس السبت 14 فبراير الجاري، للمشاركة مع النصر، بعد غيابه عن آخر 3 مباريات خاضها الفريق السعودي بمختلف البطولات.

وسجل رونالدو الهدف الأول للنصر في مرمى الفتح في الدقيقة 18 من عمر المباراة، قبل أن يضيف زميله أيمن يحيى الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وبهذا الهدف رفع النجم البرتغالي رصيده من الأهداف في الدوري السعودي خلال الموسم الحالي 2025-2026، برصيد 18 هدفا وبفارق هدفين عن المتصدر إيفان توني مهاجم أهلي جدة.

وبشكل عام رفع كريستيانو رونالدو عدد أهدافه خلال مسيرته بكرة القدم، إلى الهدف رقم 962، ليصبح على بعد 38 هدفا فقط، من الوصول للهدف رقم 1000.

