معلق مباراة الأهلي والجيش الملكي في إياب دوري أبطال أفريقيا

كتب - محمد الميموني:

يواجه الأهلي فريق الجيش الملكي المغربي اليوم الأحد الموافق 15 فبراير، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي المباراة بحثًا عن الفوز وحصد ثلاث نقاط من فريق الجيش الملكي ليعزز رصيده ومكانته في صدارة مجموعته ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونعرض خلال السطور التالية معلق مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

ـ خليل البلوشي

يذكر أن قناة بي إن سبورت تعرض مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا.

