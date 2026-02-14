إعلان

وزير الخارجية: أكدنا ضرورة التباحث بشأن إعادة عضوية السودان في مجلس السلم

كتب : مصراوي

10:58 م 14/02/2026

الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد جعفر:

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مصر تترأس خلال شهر فبراير 2026 مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وتم عقد العديد من الأنشطة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "أول أمس كان هناك جلستين هامتين للمجلس، إحداهما غير رسمية، لأول مرة يتم استضافة وزير الخارجية السودان".

وأضاف خلال لقاء خاص على هامش ترؤسه لوفد مصر في قمة الاتحاد الأفريقي على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم إعطاء الفرصة للأشقاء في السودان أن يتحدثوا مع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمجلس، وذلك لطرح رؤيتهم، مواصلًا: "نرى من غير المعقول ألا يحدث تفاعل والاستماع للطرف المعني وهو الطرف السوداني، وأكدنا على ضرورة التباحث حول إعادة عضوية السودان في مجلس السلم والأمن الأفريقي".

وشدد على أنه كان هناك بيانات مهمة صدرت عن هذا الاجتماع، واحد من البيانات عن السودان والآخر عن الصومال، وتم عكس المبادئ التي تحكم السياسة الخارجية المصرية والذي توافق عليها كل أعضاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة الدولة، وعدم مساواة مؤسسات الدول الوطنية بالميليشيات، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والدفع في اتجاه الحلول السلمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السودان مجلس السلم بدر عبدالعاطي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بالأحمر الناري".. نسرين طافش تحتفل مع زوجها بعيد الحب
زووم

"بالأحمر الناري".. نسرين طافش تحتفل مع زوجها بعيد الحب
أول رد فعل من جون إدوارد بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بكأس الكونفدرالية
رياضة محلية

أول رد فعل من جون إدوارد بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بكأس الكونفدرالية
الغليان الفائق.. لماذا يبدو الماء هادئا ثم يفور فجأة بالميكروويف؟
علاقات

الغليان الفائق.. لماذا يبدو الماء هادئا ثم يفور فجأة بالميكروويف؟
كبير مستشاري ترامب: نعمل مع مصر والسعودية والإمارات لإنهاء حرب السودان
شئون عربية و دولية

كبير مستشاري ترامب: نعمل مع مصر والسعودية والإمارات لإنهاء حرب السودان
مصادر تكشف لمصراوي موعد حركة المحافظين وتفاصيلها
أخبار مصر

مصادر تكشف لمصراوي موعد حركة المحافظين وتفاصيلها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان