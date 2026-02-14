كتب- محمد جعفر:

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مصر تترأس خلال شهر فبراير 2026 مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وتم عقد العديد من الأنشطة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "أول أمس كان هناك جلستين هامتين للمجلس، إحداهما غير رسمية، لأول مرة يتم استضافة وزير الخارجية السودان".

وأضاف خلال لقاء خاص على هامش ترؤسه لوفد مصر في قمة الاتحاد الأفريقي على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم إعطاء الفرصة للأشقاء في السودان أن يتحدثوا مع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمجلس، وذلك لطرح رؤيتهم، مواصلًا: "نرى من غير المعقول ألا يحدث تفاعل والاستماع للطرف المعني وهو الطرف السوداني، وأكدنا على ضرورة التباحث حول إعادة عضوية السودان في مجلس السلم والأمن الأفريقي".

وشدد على أنه كان هناك بيانات مهمة صدرت عن هذا الاجتماع، واحد من البيانات عن السودان والآخر عن الصومال، وتم عكس المبادئ التي تحكم السياسة الخارجية المصرية والذي توافق عليها كل أعضاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة الدولة، وعدم مساواة مؤسسات الدول الوطنية بالميليشيات، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والدفع في اتجاه الحلول السلمية.