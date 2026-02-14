مانشستر سيتي يفوز على سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

نجح مانشستر سيتي في الفوز على نظيره سالفورد سيتي بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كلا من: ألفي دورينجتون لاعب سالفورد سيتي عن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 6، ومارك جيهي في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز تأهل مانشستر سيتي إلي دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2026/2025.

والجدير بالذكر أن فريق كريستال بالاس يعد حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2024-2025.