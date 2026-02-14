مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

سانت إيلوا لوبوبو

دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

2 0
18:00

بترو أتليتكو

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

1 1
21:00

باور ديناموز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

2 1
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

2 0
18:00

زيسكو

كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

زد

جميع المباريات

مانشستر سيتي يفوز على سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب : محمد عبد السلام

07:39 م 14/02/2026
نجح مانشستر سيتي في الفوز على نظيره سالفورد سيتي بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كلا من: ألفي دورينجتون لاعب سالفورد سيتي عن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 6، ومارك جيهي في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز تأهل مانشستر سيتي إلي دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2026/2025.

والجدير بالذكر أن فريق كريستال بالاس يعد حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2024-2025.

مانشستر سيتي سالفورد سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي

