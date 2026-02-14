إيران.. تقارير عن وقوع انفجارات في طهران والسلطات تنفي- فيديو

تقارير عن وقوع انفجارات في طهران والسلطات تنفي

تداولت وسائل إعلام ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لما وصفته بأنه "انفجار" في العاصمة الإيرانية طهران، مساء اليوم السبت.

🚨💥أنباء عن انفجار هائل في طهران، والمعلومات تشير إلى احتراق مستودع ذخيرة#إيران pic.twitter.com/8MvqTkFuaK — ديوان (@DiwanDaily) February 14, 2026

في المقابل، نفت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، الأنباء المتداولة عن وقوع انفجارات في المنطقة، مؤكدة عدم ورود أي بلاغات تتعلق بوقوع انفجار.

تداولت وسائل إعلام أنباء عن وقوع انفجار هائل في العاصمة الإيرانية طهران، تبعه اندلاع حريق في موقع يُعتقد أنه مستودع للذخيرة، وفق المعلومات الأولية. pic.twitter.com/JyC3QlQ0iL — السبيل الإخباري (@assabeeldotnet) February 14, 2026

وشدد المتحدث باسم إدارة الإطفاء في بلدية طهران، على أن الأنباء المتداولة "كاذبة"، وفق تعبيره.

وأوضح المتحدث، أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي انفجارات حال ورود بلاغات.