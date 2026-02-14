إعلان

إيران.. تقارير عن وقوع انفجارات في طهران والسلطات تنفي- فيديو

كتب : محمود الطوخي

10:31 م 14/02/2026

تقارير عن وقوع انفجارات في طهران والسلطات تنفي

تداولت وسائل إعلام ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لما وصفته بأنه "انفجار" في العاصمة الإيرانية طهران، مساء اليوم السبت.

في المقابل، نفت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، الأنباء المتداولة عن وقوع انفجارات في المنطقة، مؤكدة عدم ورود أي بلاغات تتعلق بوقوع انفجار.

وشدد المتحدث باسم إدارة الإطفاء في بلدية طهران، على أن الأنباء المتداولة "كاذبة"، وفق تعبيره.

وأوضح المتحدث، أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي انفجارات حال ورود بلاغات.

