رئيس الوزراء السوداني: لا مقترح ملموس لوقف إطلاق النار

كتب- محمود الطوخي

قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، السبت، إن الحكومة ليس لديها على طاولتها أي مقترح ملموس لوقف إطلاق النار حتى الآن، مشددا على أن التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني بات أمرا ملحا".

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن قوات الدعم السريع ارتكبت "فظائع" في مدينة الفاشر، مطالبة بضرورة المحاسبة والمساءلة.

وحذرت كوبر خلال كلمتها في مؤتمر ميونخ الأمني، من أن 8 ملايين شخص باتوا على حافة المجاعة في السودان، وهو رقم يتجاوز عدد سكان مدينة لندن.

وأشارت كوبر، إلى تورط أكثر من 10 دول في تدفق السلاح إلى البلاد، مؤكدة وجود انخراط دولي لدفع كافة الأطراف لوقف هذا الإمداد العسكري.

بدوره، أعلن كبير مستشاري ترمب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، تواصل واشنطن مع طرفي النزاع للعمل على خارطة الطريق التي وضعها "التحالف الرباعي".

وكشف بولس، عن وضع مسودة لآليات أممية ستساعد في تطبيق الخارطة ومراقبة الهدنة، مؤكدا التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الحرب.

وأوضح بولس، أن الولايات المتحدة لا تنحاز لأي طرف وتعمل مع شركائها للتوصل إلى حل "سلمي"، معلنا انطلاق محادثات "جدية" الأسبوع المقبل ستشهد إجراءات فعلية لوقف القتال.

وشدد بولس، على أن الأولوية تظل للجانب الإنساني، معتبرا أن الحل يجب أن يكون سودانيا عبر حوار وطني يؤدي في النهاية إلى تشكيل حكومة مدنية.