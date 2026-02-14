شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا حادًا على رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على خلفية تصريحات الأخير التي طالب فيها بمنفذ بحري لبلاده، معتبراً أن لغة التهديد التي يتبناها تخالف تماماً الأعراف السياسية والدبلوماسية الدولية وتستهدف استقرار منطقة القرن الإفريقي.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن الرسائل التي يوجهها آبي أحمد لكل من الصومال وإريتريا تحمل نبرة وعيد غير مقبولة، مشدداً على أن إثيوبيا لن تستطيع المساس بسيادة الصومال، خاصة في ظل التواجد المصري القوي كقوة فاعلة ومؤثرة ضمن منظومة الاتحاد الإفريقي.

وتابع متسائلاً باستنكار: "ما هو ذنب الدول المجاورة أو العالم أجمع في كون إثيوبيا دولة حبيسة جغرافياً؟"، مشيراً إلى أن هناك العديد من دول العالم التي لا تملك سواحل بحرية ومع ذلك تعيش في سلام ولم يسبق لها أن هددت جيرانها أو استقرار أقاليمها بسبب موقعها الجغرافي.

وذكر أن لجوء رئيس الوزراء الإثيوبي لأسلوب التهديد بدلاً من التعاون يعكس منهجاً يبتعد عن الحكمة السياسية، مجدداً التأكيد على ثبات الموقف المصري الداعم لاستقرار دول الجوار وحماية سيادة أراضيها.