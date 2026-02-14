شبيه هالاند يخطف الأنظار في مانشستر.. ما القصة؟

اختتمت اليوم السبت الموافق 14 فبراير الجاري، منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وتضم المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا كل من: "صن داونز، مولودية الجزائر، الهلال السوداني وسانت إيلوي لوبوبو".

وحقق صن داونز الفوز على مولودية الجزائر بهدفين دون رد، فيما فاز الهلال السوداني على سانت إيلوي بهدف دون مقابل.

وبهذه النتائج، تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا من المجموعة الثالثة كلا من الهلال السوداني في صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، وصن داونز في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

جدول ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا:

1- الهلال السوداني - 11 نقطة

2- صن داونز - 9 نقاط

3- مولودية الجزائر - 7 نقاط

4- سانت إيلوي - 5 نقاط