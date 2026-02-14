مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

سانت إيلوا لوبوبو

دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

2 0
18:00

بترو أتليتكو

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

1 1
21:00

باور ديناموز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

2 1
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

2 0
18:00

زيسكو

كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

زد

جميع المباريات

"بعد فوز صن داونز والهلال".. جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا

كتب - محمد عبد السلام:

07:10 م 14/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة صن داونز ومولودية الجزائر (1)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة صن داونز ومولودية الجزائر (4)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة صن داونز ومولودية الجزائر (5)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة صن داونز ومولودية الجزائر (3)

اختتمت اليوم السبت الموافق 14 فبراير الجاري، منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وتضم المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا كل من: "صن داونز، مولودية الجزائر، الهلال السوداني وسانت إيلوي لوبوبو".

وحقق صن داونز الفوز على مولودية الجزائر بهدفين دون رد، فيما فاز الهلال السوداني على سانت إيلوي بهدف دون مقابل.

وبهذه النتائج، تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا من المجموعة الثالثة كلا من الهلال السوداني في صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، وصن داونز في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

جدول ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا:

1- الهلال السوداني - 11 نقطة
2- صن داونز - 9 نقاط
3- مولودية الجزائر - 7 نقاط
4- سانت إيلوي - 5 نقاط

دوري أبطال أفريقيا صن داونز الهلال

