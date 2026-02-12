إعلان

المركزي يرفع توقعاته لاتساع اقتصاد مصر إلى 5.1% بالعام المالي الحالي

كتب : منال المصري

08:00 م 12/02/2026

البنك المركزي المصري

رفع البنك المركزي المصري توقعاته لزيادة معدل النمو الاقتصادي المصري إلى 5.1% في المتوسط خلال العام المالي 2025/2026، من 4.8% في توقعات سابقة له بسبتمبر الماضي.، بحسب تقرير لجنة السياسة النقدية الصادر له اليوم.

وسجل معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو الماضي 4.4% من 2.4% في العام السابق له.

في المقابل قلل البنك المركزي المصري توقعاته لمعدل اتساع الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع من 2025 إلى نحو 4.9% بدلا من 5% في توقعات ديسمبر الماضي في أحدث تقديرات له.

وجاء النمو في الربع الرابع من عام 2025 مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات

مع ذلك، يرى المركزي أن الناتج يظل دون طاقته القصوى رغم اقترابه منها تدريجيا.

