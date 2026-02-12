مباريات الأمس
نجم كوت ديفوار السابق يتولى منصباً في وزارة السياحة.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

07:27 م 12/02/2026
تولي ماكس جراديل جناح كوت ديفوار وسيفاس سبور التركي السابق، منصب نائب وزير السياحة في بلاده، وذلك عقب انتهاء مسيرته الكروية.

وبحسب القرار الصادر في جمهورية ساحل العاج، بدأ ماكس جراديل اليوم الخميس مهامه الجديدة كنائب لوزير السياحة.

وكان جراديل شغل في وقت سابق منصب سفير السياحة في ساحل العاج، قبل أن يتم تعيينه مؤخراً كنائب لوزير السياحة.

وولد جراديل في 30 نوفمبر 1987، وخاض خلال مسيرته الاحترافية لعب 559 مباراة رسمية، سجل خلالها 129 هدفاً وقدم 91 تمريرة حاسمة.

ومثل جراديل العديد من الأندية الأوروبية ومنها، ليستر سيتي وبورنموث وليدز الإنجليزي، إلى جانب عدد من الفرق الفرنسية وهي سانت إتيان وتولز.

ماكس جراديل

