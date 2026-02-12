مباريات الأمس
الزمالك يعلن موعد مؤتمر معتمد جمال قبل مواجهة كايزر تشيفز

كتب : نهي خورشيد

07:44 م 12/02/2026 تعديل في 07:52 م
حدد نادي الزمالك موعد المؤتمر الصحفي الخاص بـ معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ليقام في تمام الرابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على ملعب استاد هيئة قناة السويس، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يحضر عمر جابر قائد الفريق المؤتمر الصحفي إلى جانب المدير الفني، للحديث عن تفاصيل اللقاء المرتقب أمام الفريق الجنوب أفريقي.

وفي السياق ذاته، يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لفريق كايزر تشيفز وقائد الفريق في تمام الخامسة والنصف مساء غدٍ.

ويواصل الزمالك تحضيراته لمواجهة كايزر تشيفز، المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على استاد هيئة قناة السويس ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز طولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موعد مؤتمر معتمد جمال معتمد جمال الونش

