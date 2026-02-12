مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

أرسنال

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

برشلونة

الدوري السعودي

ضمك

- -
17:45

التعاون

الدوري السعودي

الحزم

- -
19:30

الأخدود

الدوري السعودي

القادسية

- -
19:30

نادي نيوم

جميع المباريات

إعلان

بعد فسخ عقده.. لاعب الزمالك ينضم إلى هالمستاد السويدي

كتب : هند عواد

01:04 م 12/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عمر فرج مهاجم الزمالك ينضم إلى هالمستاد السويدي (2)
  • عرض 8 صورة
    عمر فرج مهاجم الزمالك ينضم إلى هالمستاد السويدي (1)
  • عرض 8 صورة
    عمر فرج
  • عرض 8 صورة
    موعد وصول عمر فرج لاعب الزمالك إلى القاهرة
  • عرض 8 صورة
    موعد وصول عمر فرج لاعب الزمالك إلى القاهرة
  • عرض 8 صورة
    موعد وصول عمر فرج لاعب الزمالك إلى القاهرة
  • عرض 8 صورة
    موعد وصول عمر فرج لاعب الزمالك إلى القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي هالمستاد السويدي، التعاقد مع الفلسطيني عمر فرج، لاعب الزمالك السابق، بعقد يمتد لمدة سنتين ونصف.

وقال نادي هالمستاد السويدي، في بيان رسمي، إن الفريق عزز صفوفه بصاحب الـ23، بعد فسخ تعاقده مع الزمالك المصري.

وكان عمر فرج معارا إلى Degerfors السويدي، من يناير إلى يونيو 2025، وسجل خلال هذه الفتر ة 5 أهداف، قبل العودة للزمالك ومن ثم فسخ تعاقده.

وقال يسبر ويستربيرج، رئيس نادي هالمستاد السويدي: "لقد بحثنا عن لاعب يمتلك صفات عمر، إنه مهاجم قوي وبارع في اللعب في العمق وداخل منطقة الجزاء. على الرغم من صغر سنه، فقد جمع خبرة ثمينة من اللعب في الخارج وفي أعلى مستويات السويد".

وأضاف: "نعتقد أنه سيندمج تمامًا مع فريقنا وطريقة لعبنا. ومن الرائع أننا تمكنا من التعاقد مع اسم ذو مكانة عالية رغم المنافسة من عدة أندية أخرى".

اقرأ أيضًا:

بعد انتهاء العقوبة.. موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي

هل يسير عدي الدباغ على خطى مواطنه وسام أبو علي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر فرج هالمستاد السويدي الزمالك مهاجم الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بماذا علّق شيخ الأزهر على التعديلات الوزارية الجديدة؟
مصراوى TV

بماذا علّق شيخ الأزهر على التعديلات الوزارية الجديدة؟
اكتشاف أثري بجنوب سيناء يزيح الستار عن أسرار 10 آلاف عام من تاريخ الفن
أخبار مصر

اكتشاف أثري بجنوب سيناء يزيح الستار عن أسرار 10 آلاف عام من تاريخ الفن
نجاة أبوي النبي.. فيديو يثير الجدل في مصر والأزهر يرد ويحذر من هذا الأمر
أخبار

نجاة أبوي النبي.. فيديو يثير الجدل في مصر والأزهر يرد ويحذر من هذا الأمر
بيراميدز: ملعب مباراة إنبي يفتقد لأساسيات كرة القدم.. والتحكيم دون المستوى
رياضة محلية

بيراميدز: ملعب مباراة إنبي يفتقد لأساسيات كرة القدم.. والتحكيم دون المستوى
"بيصنع معجزات".. تعليق أحمد شوبير على فوز الزمالك ورسالة للهداف
رياضة محلية

"بيصنع معجزات".. تعليق أحمد شوبير على فوز الزمالك ورسالة للهداف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان
حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال شهر رمضان.. مصدر بالتعليم يوضح
نشاط للرياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة