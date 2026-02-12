بعد فسخ عقده.. لاعب الزمالك ينضم إلى هالمستاد السويدي

"هيذكرني دائما".. تعليق مثير من جيرارد على إنجاز صلاح التاريخي مع ليفربول

"يمنحني فرصة للنمو".. أول تعليق لـ عمر فرج بعد انتقاله إلى هالمستاد السويدي

أعلن نادي هالمستاد السويدي، التعاقد مع الفلسطيني عمر فرج، لاعب الزمالك السابق، بعقد يمتد لمدة سنتين ونصف.

وقال نادي هالمستاد السويدي، في بيان رسمي، إن الفريق عزز صفوفه بصاحب الـ23، بعد فسخ تعاقده مع الزمالك المصري.

وكان عمر فرج معارا إلى Degerfors السويدي، من يناير إلى يونيو 2025، وسجل خلال هذه الفتر ة 5 أهداف، قبل العودة للزمالك ومن ثم فسخ تعاقده.

وقال يسبر ويستربيرج، رئيس نادي هالمستاد السويدي: "لقد بحثنا عن لاعب يمتلك صفات عمر، إنه مهاجم قوي وبارع في اللعب في العمق وداخل منطقة الجزاء. على الرغم من صغر سنه، فقد جمع خبرة ثمينة من اللعب في الخارج وفي أعلى مستويات السويد".

وأضاف: "نعتقد أنه سيندمج تمامًا مع فريقنا وطريقة لعبنا. ومن الرائع أننا تمكنا من التعاقد مع اسم ذو مكانة عالية رغم المنافسة من عدة أندية أخرى".

