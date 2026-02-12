الأعلى للإعلام يستدعي مسئول صفحة "إسلام صادق" على فيسبوك

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء المسؤول عن إدارة الصفحة باسم/ إسلام صادق على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يأتي ذلك بناءً على الشكوى المقدمة من وكيل الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، والكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمنتخب، بشأن ما تضمنته بعض المواد المنشورة عبر الصفحة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس، وتمس الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري، وتكرار ذلك في تصريحات لأحد البرامج الإذاعية.

