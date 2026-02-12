إعلان

الأعلى للإعلام يستدعي مسئول صفحة "إسلام صادق" على فيسبوك

كتب : عمرو صالح

04:36 م 12/02/2026

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء المسؤول عن إدارة الصفحة باسم/ إسلام صادق على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يأتي ذلك بناءً على الشكوى المقدمة من وكيل الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، والكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمنتخب، بشأن ما تضمنته بعض المواد المنشورة عبر الصفحة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس، وتمس الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري، وتكرار ذلك في تصريحات لأحد البرامج الإذاعية.

اقرأ أيضا:

الحكومة توضح حقيقة إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة على منصة «نسك»

وزير الري: مصر تضع رئاسة مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي في هذا التوقيت على قمة أولوياتها

عدم استقرار ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

أول قرار رسمي من وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد دمج الوزارتين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيسبوك عصام الأمير

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
أخبار البنوك

تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
"لتأهيله نفسيا".. جلسة بين توروب وإمام عاشور قبل عودته لمران الأهلي
رياضة محلية

"لتأهيله نفسيا".. جلسة بين توروب وإمام عاشور قبل عودته لمران الأهلي
كيف يؤثر قرار المركزي خفض الفائدة على سعر الذهب؟ خبير يوضح
اقتصاد

كيف يؤثر قرار المركزي خفض الفائدة على سعر الذهب؟ خبير يوضح
نظرية مثيرة عن الأهرامات.. المصريون عاشوا على الأرض قبل 40 ألف سنة
علاقات

نظرية مثيرة عن الأهرامات.. المصريون عاشوا على الأرض قبل 40 ألف سنة
الأهلي يفقد طاهر محمد طاهر أمام الجونة لهذا السبب
رياضة محلية

الأهلي يفقد طاهر محمد طاهر أمام الجونة لهذا السبب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان