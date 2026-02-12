مباريات الأمس
"لسوء حظ جيرارد".. أرني سلوت يشيد بمحمد صلاح بعد رقمه القياسي الجديد

كتب : هند عواد

11:23 ص 12/02/2026
أشاد أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بالدولي المصري محمد صلاح، بعد معادلته لرقم أسطورة الريدز السابقة ستيفن جيرارد.

وفاز ليفربول على سندرلاند بهدف نظيف، سجله فيرجيل فان ديك، بتمريرة من صلاح، الذي وصل إلى 92 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي، متساويا مع أسطورة أنفيلد ستيفن جيرارد.

وقال سلوت في تصريحات عقب المباراة ونقلها موقع " flashscore": "لديه العديد من الأرقام القياسية لهذا النادي، ولكن أن يجمع هذا الرقم مع لاعب عظيم كهذا، فهذا أمر رائع".

وأضاف: "كلاهما كانا لاعبين لا يُصدقان لهذا النادي، لسوء حظ ستيفن، أتوقع أن يتجاوزه مو، آمل أن يتجاوزه محمد صلاح".

محمد صلاح ليفربول ستيفن جيرارد أرني سلوت

