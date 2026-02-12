ضبط سيدة لإدارتها مسكنًا للأعمال المنافية للآداب بالمنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة، لاتهامها بإدارة مسكن بمحافظة الدقهلية، لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية ودون تمييز.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية ودون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المسكن المشار إليه، حيث أمكن ضبط المتهمة وبصحبتها سيدتين وأحد الأشخاص، لـ2 منهم معلومات جنائية.

وبمواجهتهم، أقروا بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

