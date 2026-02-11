«من أول يوم».. حملة لحماية الأجنّة من التشوهات تحت مظلة 100 مليون صحة

انطلقت حملة «من أول يوم»، أمس، في خمس محافظات كمرحلة أولى، بهدف تعزيز الوعي بأهمية التغذية السليمة واستخدام حمض الفوليك للحد من معدلات تشوهات الأجنة لدى الحوامل، وذلك تحت رعاية وزارة الصحة والسكان وبالتعاون بين الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم ومبادرات الصحة العامة وشركة جلوبال نابي للأدوية.

وشارك في الجلسة نخبة من أساتذة أمراض النساء والتوليد، بينهم الدكتور محمد العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، والأستاذ الدكتور عمرو النوري أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور أحمد رامي أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس، والدكتورة منى خليفة مدير الإدارة العامة للمبادرات بوزارة الصحة، والدكتورة هالة عدلي حسين، سكرتير الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وممثلو شركة جلوبال نابي للأدوية.

وشهدت الفعالية حضور 400 مشارك من منسقي وفرق المبادرات الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين وفحص المقبلين على الزواج، في إطار دعم الرسائل التوعوية المرتبطة بأهمية حمض الفوليك والمغذيات الدقيقة قبل الحمل وخلال الأشهر الثلاثة الأولى منه، ومن المقرر استكمال المرحلة الأولى للحملة في محافظات القاهرة والدقهلية والغربية وبني سويف وسوهاج، تمهيدًا لتوسيع نطاقها في باقي المحافظات.

أكد الدكتور محمد العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، أن حملة التوعية بحمض الفوليك تحت رعاية وزارة الصحة والسكان والمبادرات الرئاسية تسعى لضمان صحة الأم والجنين، وتستهدف المقبلين على الزواج والحوامل، نظرا لأهمية حمض الفوليك قبل وأثناء الأشهر الأولى من الحمل لتقليل التشوهات وضمان أجيال صحية تفيد مصر.. قائلا: "نحن اليوم في حملة من أول يوم للتوعية بحمض الفوليك تحت رعاية وزارة الصحة والسكان ومبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، وحضر اليوم 350 مندوبًا عن المبادرات الرئاسية على مستوى المحافظات، بهدف نشر الوعي حول أهمية الفوليك قبل التخطيط للحمل، لأنه يقلل من نسبة التشوهات ويضمن حملًا صحيًا وأجيالًا بصحة سليمة"

أضاف أن المبادرات المنتشرة على مستوى المحافظات توفر مشورة مستمرة، ويتم تدريب العاملين لتوصيل الوعي للسيدات، بما يضمن وصول الرسالة لملايين خلال العام.. مشيرا إلى أن الحملة بدأت في خمس محافظات وستستمر لتغطية 28 محافظة، وهذه أقوى رسالة توعية لتعزيز صحة الأم والطفل.

أوضح الدكتور عمرو النوري، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة، أن حملة «من أول يوم» تمثل خطوة عملية لنقل التوصيات الطبية إلى المجتمع، خاصة فيما يتعلق بأهمية حمض الفوليك للسيدات قبل الحمل وخلال الأشهر الأولى منه، مؤكدا أن حمض الفوليك يُعد أحد أشكال فيتامين بـ9، وهو عنصر أساسي في تكوين الخلايا وانقسامها بصورة سليمة، وانخفاض مستواه قد يؤثر سلبًا على تكوّن الجهاز العصبي للجنين، خصوصًا الأنبوب العصبي في مراحله الأولى.

أضاف، أن الانتظام في تناول الجرعات الموصى بها، تحت إشراف طبي، يقلل من مخاطر العيوب الخلقية ويدعم مسار حمل صحي وآمن، وهو ما تسعى الحملة إلى ترسيخه كثقافة وقائية مستدامة.

فيما أشارت د. منى خليفة، مدير الإدارة العامة للمبادرات بوزارة الصحة، إلى أن حملة "من أول يوم" تدعم أهداف المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، مؤكدة أن الرسالة الأهم للحملة تكمن في التغذية السليمة واستخدام مكمل الفوليك أسيد أثناء الحمل، لضمان صحة الأم وحماية الجنين، والمساهمة في خروج أجيال سليمة تتمتع بصحة جيدة وتستطيع الإسهام في مستقبل مصر.

وأكدت الدكتورة هالة عدلي حسين، سكرتير الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، أن التوعية بحمض الفوليك تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوقاية المبكرة لحماية صحة الأم والجنين، موضحة أن تناول المكمل في مرحلة ما قبل الحمل وخلال بداياته يحد بشكل كبير من العيوب الخلقية والمضاعفات المرتبطة بها، والحملة تعمل على توسيع نطاق المعرفة الصحية لدى السيدات في مختلف المحافظات، عبر فرق مدربة تقدم الإرشاد العلمي المبني على الأدلة.

وأضافت أن التكامل بين المبادرات الرئاسية والجهات الطبية يعزز فرص الوصول إلى أكبر عدد من السيدات، بما يرسخ ثقافة التخطيط الصحي للحمل ويدعم بناء أجيال أكثر صحة وقدرة على العطاء.