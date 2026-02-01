مباريات الأمس
محمد عبدالمنعم يوجه رسالة للجماهير بمناسبة عيد ميلاده

كتب : محمد عبد الهادي

02:32 م 01/02/2026
  عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد عبدالمنعم
  • عرض 10 صورة
    محمد عبدالمنعم في مكالمة هاتفية مع موديست
  • عرض 10 صورة
    محمد عبدالمنعم لاعب نيس الفرنسي
  • عرض 10 صورة
    زيزو ومصطفى محمد ومحمد عبدالمنعم
  • عرض 10 صورة
    محمد عبدالمنعم
  • عرض 10 صورة
    محمد عبدالمنعم
  • عرض 10 صورة
    محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي ومنتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    ياسر إبراهيم ومحمد شريف ومحمد عبدالمنعم من مران منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    محمد عبدالمنعم وأكرم توفيق من مران منتخب مصر

وجه المدافع الدولي محمد عبدالمنعم، لاعب الأهلي السابق ونيس الفرنسي الحالي، رسالة شكر للجماهير بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر فيديو نشره النادي الرسمي بموقع التواصل فيسبوك.

ويحتفل اليوم الأحد، محمد عبدالمنعم بعيد ميلاده الـ27، حيث يواصل مسيرته الإحترافية بالدوري الفرنسي، بعد عودته للمشاركة مع الفريق مؤخرًا عقب تعافيه من الرباط الصليبي.

وقال عبدالمنعم: "أنا جاهز للعودة وأشارك فى المباريات قريبًا، وأتمنى أن أكون جزءًا من نجاح الفريق في المباريات القادمة".

وأضاف: "سأذهب إلى الاستاد لدعم الفريق في مباراته ضد بريست، وأتمنى أن تكون السنة الجديدة سنة خير على الجميع، وأن يساعد نيس على التقدم في جدول الترتيب".

محمد عبدالمنعم عيد ميلاد محمد عبدالمنعم نيس الفرنسي الأهلي

