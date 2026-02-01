محمد عبدالمنعم يوجه رسالة للجماهير بمناسبة عيد ميلاده

رسميًا.. برشلونة يعلن ضم حمزة عبدالكريم قادمًا من الأهلي

وجه المدافع الدولي محمد عبدالمنعم، لاعب الأهلي السابق ونيس الفرنسي الحالي، رسالة شكر للجماهير بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر فيديو نشره النادي الرسمي بموقع التواصل فيسبوك.

ويحتفل اليوم الأحد، محمد عبدالمنعم بعيد ميلاده الـ27، حيث يواصل مسيرته الإحترافية بالدوري الفرنسي، بعد عودته للمشاركة مع الفريق مؤخرًا عقب تعافيه من الرباط الصليبي.

وقال عبدالمنعم: "أنا جاهز للعودة وأشارك فى المباريات قريبًا، وأتمنى أن أكون جزءًا من نجاح الفريق في المباريات القادمة".

وأضاف: "سأذهب إلى الاستاد لدعم الفريق في مباراته ضد بريست، وأتمنى أن تكون السنة الجديدة سنة خير على الجميع، وأن يساعد نيس على التقدم في جدول الترتيب".

