الكشف على 2658 حالة وإجراء 272 عملية جراحية في قافلة مجانية بالفرافرة

اختتمت القافلة الطبية المجانية التابعة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، أعمالها داخل مستشفى الفرافرة المركزي بمحافظة الوادي الجديد، بعد ثلاثة أيام من تقديم خدمات طبية وإنسانية وبيطرية مكثفة، استهدفت دعم أهالي المناطق النائية وتخفيف الأعباء الصحية والمعيشية عنهم.

وقال شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 2658 حالة مرضية في تخصصات متعددة، إلى جانب إجراء 272 عملية جراحية، في مؤشر واضح على حجم احتياج المنطقة لخدمات علاجية متخصصة ومتكاملة.

وأضاف أن الفرق الطبية نفذت 1200 تحليل طبي لدعم التشخيص السريع وتحديد المسارات العلاجية المناسبة للحالات المترددة على المستشفى، مشيرًا إلى أنه جرى بالتوازي تنظيم آليات العمل داخل المستشفى لتقليل الضغط على الخدمة اليومية خلال فترة انعقاد القافلة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن طبيعة القوافل الطبية التي تستضيفها مدينة الفرافرة تعكس توجهًا واضحًا لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية، بدلًا من الاكتفاء بالكشف الطبي فقط، حيث شملت القافلة تخصصات العظام، والرمد، والنساء والتوليد، والأنف والأذن، والمسالك البولية، إلى جانب عيادات الباطنة والأطفال والجلدية والأسنان والنفسية والعصبية، مع إجراء العمليات الجراحية للحالات المستحقة وفق قواعد الأولويات الطبية.

من جانبه، أشار عصام الكومي، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، إلى أنه جرى توقيع الكشف البيطري على 1190 حالة من الحيوانات والدواجن، بما يدعم الأسر التي تعتمد على التربية كمصدر دخل رئيسي أو كجزء من نمط المعيشة في التجمعات البعيدة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تعزيز مفهوم «الصحة الواحدة» الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وفي السياق نفسه، قال محمد العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إنه على المستوى الإنساني جرى توزيع 350 نظارة طبية للحالات التي تحتاج إلى دعم بصري عاجل، بالإضافة إلى توزيع 994 قطعة من المساعدات الغذائية والإنسانية، ضمن خطة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف من الأعباء المعيشية، بالتوازي مع الخدمات العلاجية التي قدمتها القافلة داخل المستشفى.