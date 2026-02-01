بالصورـ تعليم أسيوط يستعرض الاستعدادات النهائية للفصل الدراسي الثاني

أسيوط ـ محمود عجمي:

ترأس محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية ووكلائها ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام 2025 / 2026.

جاء الاجتماع بحضور أحمد عبد الله وكيل المديرية، وهدى حسين مدير عام الشؤون المالية والتعليم العام، وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

واستهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بوكيل المديرية الجديد أحمد عبد الله، مهنئًا إياه بثقة وزير التعليم، كما نقل للحضور تحيات الوزير لجميع القيادات والمعلمين بالمحافظة.

واستعرض “دسوقي” خلال الاجتماع خطة الوزارة للفصل الدراسي الثاني، وتشديد التعليمات الخاصة بتعزيز قيم الولاء والانتماء داخل المدارس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة. كما أكد على ضرورة الالتزام بالكتب الدورية والقرارات الوزارية، والإسراع في الانتهاء من استعدادات المدارس، بما يشمل الصيانة البسيطة ومراجعة أعمال الكهرباء والسباكة وتجهيز الفصول والمعامل، إلى جانب استكمال أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء لتهيئة بيئة تعليمية نظيفة وجاذبة، مع تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية بالتنسيق مع مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي.

وشدد وكيل الوزارة على الانتهاء من توزيع الكتب الدراسية والمناهج المطورة على مراكز التوزيع، تمهيدًا لوصولها إلى المدارس قبل بدء الدراسة، مؤكداً ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها، وتنظيم مسابقات ثقافية ورياضية وفنية لتشجيع الطلاب وتنمية مواهبهم، مع تكريم المتميزين لتحفيزهم على التفوق والاجتهاد.

كما وجه “دسوقي” مديري الإدارات التعليمية ومسؤولي المتابعة الميدانية بتكثيف المرور على المدارس، والتأكد من إزالة كافة الملاحظات والالتزام بالتعليمات واللوائح. وشدد على تطبيق إجراءات السلامة المهنية في جميع المنشآت التعليمية، وتوزيع المهام بين أعضاء هيئة التدريس، والالتزام بجداول الإشراف اليومي، مع الاهتمام بطلاب الدمج وذوي الإعاقة. ودعا إلى التنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لضمان نظافة محيط المدارس ورفع الإشغالات وتمهيد الطرق المؤدية إليها.